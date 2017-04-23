Сегодня на Бакинском приморском бульваре состоялось мероприятие в связи с тем, что до начала Исламиады осталось 19 дней.

На мероприятии приняли участи волонтеры «Баку 2017», посол Игр Хаджи Нуран и официальные маскоты Баку 2017 Индже и Джасур.

Мероприятие началось со спортивной акции, в ходе которой была проведена тренировка с участием профессионального тренера. Данная акция, призванная пропагандировать здоровый образ жизни, вызвала повышенный интерес публики.

Говоря о сегодняшнем мероприятии Хаджи Нуран отметил: «Я рад тому, что являюсь послом 4-ых Игр Исламской Солидарности Баку 2017 и принимаю участие в сегодняшнем мероприятии, призванном поддержать нашу спортивную молодежь. Сегодня остались 19 дней до начал Игр, и это означает, что до Церемонии Открытия осталось совсем немного. Я верю, что наша национальная команда покажет отличные результаты на этих Играх, и я приглашаю всех на Игры «Баку 2017». Приходите и поддержите наших спортсменов».

Помимо спортивной акции в мероприятии приняли участие компании, являющиеся официальными партнерами Игр Исламской Солидарности Баку 2017 включающие: Kapital Bank, iTicket, AZAL, Red Bull, Fresco, BonAqua, и Milla. Компании Red Bull, BonAqua и Milla предоставили бесплатные напитки гостям мероприятия. Гости мероприятия также могли получить информацию о билетах на спортивные соревнования и Церемонии Открытия и Закрытия подойдя к стенду компании iTicket.

Также было проведено несколько конкурсов, победители которых выиграли ценные призы. В конце мероприятия состоялся флешмоб, организованный группой молодых людей, при участии 50 танцоров, приветствующих страны, участвующие в играх, флагами этих стран и словами «Баку ждет вас».

После этого, ведущий мероприятия Санан Шафизаде проинформировал зрителей об Играх и билетах, приглашая всех поддержать наших спортсменов на этом грандиозном спортивном мероприятии.

Отметим, что Билеты на Игры Исламской Солидарности «Баку 2017» можно приобрести как на официальном сайте Баку 2017 (www.baku2017.com/tickets), так и в 12 пунктах продаж, расположенных в различных частях города, включая торговые центры Park Bulvar, Genclik Mall и 28 Mall, а также на кассах, расположенных на 17 спортивных аренах.