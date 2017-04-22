Российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал ничью с Шахрияром Мамедъяровым во втором туре Мемориала Вугара Гашимова, который проходит в Шамкире.

«У нас было много ничьих, - передает 1news.az слова Карякина. – Но я всегда играю на победу в партиях с Шахрияром. Он играет очень внимательно. Мамедъяров был в моей команде в качестве тренера, когда я участвовал в турнире претендентов. Наши совместные тренировки принесли результат. Я считаю его своим близким другом. На Кубке мира в Баку у него было преимущество, но потом игра выровнялась. В конечном итоге я победил и вышел в следующий раунд. Я всегда желаю ему удачи. Но во время противостояний дружба на время забывается.

Карякин также объявил своего фаворита в Эль-Класико: «Завтра будем вместе смотреть матч между «Барселоной» и «Реалом». За кого буду болеть? Ну, если «Карлсен» болеет за «Реал», то я буду за «Барселону».

Мурад Ахундов