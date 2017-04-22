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Шахрияр Мамедъяров: «Хочу бороться за «шахматную корону» 22.04.2017 19:31

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров после ничьи с Сергеем Карякиным во втором туре Мемориала Гашимова поделился мнением на пресс-конференции.

«Карякин очень сильный шахматист, - передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу турнира слова Мамедъярова. – Он является одним из фаворитов турнира. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что у нас были красочные партии. Но сегодня так не получилось. Постоянное «шахи» привели к ничейному результату. Надо признаться, что мы знакомы давно, поэтому обыграть соперника было сложно».

Мамедъяров также отметил, что хочет выйти на матч за титул чемпиона мира: «Хочу бороться за «шахматную корону». Все мое внимание сейчас сконцентрировано на карьере. Буду стараться успешно выступить на турнире претендентов и добиться хорошего результата. В дальнейшем могу сменить профессию, но хочу остаться в шахматах. Неважно, как игрок или тренер».

Мурад Ахундов

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