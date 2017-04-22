Сегодня проходят партии второго тура шахматного турнира «ShamkirChess», посвященного памяти Вугара Гашимова.
Как передает 1news.az, азербайджанский гроссмейстер белыми фигурами противостоял прошлогоднему претенденту на титул чемпиона мира Сергею Карякину. На 22-м ходу встречи матч завершился вничью
Другой азербайджанский шахматист черными фигурами играет против экс-чемпиона мира Владимира Крамника.
В других партиях встречаются:
Войташек – Топалов
Адамс – Со
Харикришна – Эльянов
Стоит отметить, что в первом туре Мамедъяров обыграл Уэсли Со, а Раджабов проиграл Эльянову.
Мурад Ахундов