Сегодня проходят партии второго тура шахматного турнира «ShamkirChess», посвященного памяти Вугара Гашимова.

Как передает 1news.az, азербайджанский гроссмейстер белыми фигурами противостоял прошлогоднему претенденту на титул чемпиона мира Сергею Карякину. На 22-м ходу встречи матч завершился вничью

Другой азербайджанский шахматист черными фигурами играет против экс-чемпиона мира Владимира Крамника.

В других партиях встречаются:

Войташек – Топалов

Адамс – Со

Харикришна – Эльянов

Стоит отметить, что в первом туре Мамедъяров обыграл Уэсли Со, а Раджабов проиграл Эльянову.

Мурад Ахундов