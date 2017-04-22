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Мемориал Гашимова: Мамедъяров сыграл вничью с Карякиным, Раджабов продолжает – ОБНОВЛЕНО 22.04.2017 16:57

Сегодня проходят партии второго тура шахматного турнира «ShamkirChess», посвященного памяти Вугара Гашимова.

Как передает 1news.az, азербайджанский гроссмейстер белыми фигурами противостоял прошлогоднему претенденту на титул чемпиона мира Сергею Карякину. На 22-м ходу встречи матч завершился вничью

Другой азербайджанский шахматист черными фигурами играет против экс-чемпиона мира Владимира Крамника.

В других партиях встречаются:  

Войташек – Топалов

Адамс – Со

Харикришна – Эльянов

Стоит отметить, что в первом туре Мамедъяров обыграл Уэсли Со, а Раджабов проиграл Эльянову.

Мурад Ахундов

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