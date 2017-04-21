В Варшаве стартовал чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает 1news.az, в первый день на татами вышли четыре азербайджанских дзюдоиста, по два в мужском и женском зачете.

В итоге, Орхан Сафаров (60 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг) завоевали бронзовые награды. В то же время Айша Гурбанлы (48 кг) и Назакят Азизова (52 кг) остановили борьбу на предварительной стадии.

Сегодня в борьбу вступят еще три дзюдоиста – Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров (оба 73 кг), а также Руфат Исмайлов (81 кг).

Теймур Максутов