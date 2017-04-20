23-летний армяно-российский мастер смешанных единоборств Вардан Асатрян и крупнейшая бойцовская организация России FIGHT NIGHTS GLOBAL достигли принципиального соглашения о продолжении сотрудничества.

Как сообщают армянские СМИ, об этом написал сам спортсмен на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается в заявлении Асатряна, в связи со сложившейся ситуацией руководство компании приняло решение создать регламент для выступающих в промоушене бойцов в части использования спортивной экипировки и флагов, с которыми спортсмены выходят на поединок, а также нравственно-этического поведения в период подготовки и выступлений.

«Начиная с ближайшего турнира (21 апреля, FIGHT NIGHTS GLOBAL 63, Владивосток) любой спортсмен, нарушивший данный регламент, будет подвергнут существенным санкциям вплоть до отстранения от выступлений в организации FIGHT NIGHTS GLOBAL», - отмечается в его заявлении.

«Спорт должен оставаться вне политики!» – добавляет Асатрян.

Напомним, что 23 февраля в Москве в рамках турнира по боям без правил «Fight Nights Global MMA» состоялся полуфинальный поединок между Эльнаром Ибрагимовым и Вартаном Асатряном.

Бой завершился победой Асатряна, представлявшего Россию. Однако, явно не знакомый со спортивной этикой армянский боец, празднуя победу, поднял флаг сепаратистов Нагорного Карабаха. Более того, на шортах Асатряна были изображены цифры «1915», символизирующие дату так называемого «геноцида армян».

Вслед за этим промоутерская компания Fight Nights объявила о расторжении контракта с Вартаном Асатряном. На своей официальной странице в «Фейсбуке» FN опубликовали следующее заявление: «Сегодня Вартану Асатряну официально направлено уведомление о расторжении контракта. Причиной увольнения бойца стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания. В контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев, высказываясь касательно данного инцидента, также сделал акцент на недопустимости подобных провокаций в спорте: «Любые проявления неуважения к представителям других народов недопустимы! Все спортсмены, позволяющие себе высказывания или действия, носящие политический характер и оскорбляющие чувства людей, должны понести наказание. Все подобные случаи будут подробно разбираться экспертной комиссией».

Эльшан Рустамов, Г.Р.