USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Другие виды

Дисквалифицированного армянского спортсмена, поднявшего «флаг» карабахских сепаратистов, вновь допустили к турнирам – ФОТО - ВИДЕО 20.04.2017 10:45

23-летний армяно-российский мастер смешанных единоборств Вардан Асатрян и крупнейшая бойцовская организация России FIGHT NIGHTS GLOBAL достигли принципиального соглашения о продолжении сотрудничества.

Как сообщают армянские СМИ, об этом написал сам спортсмен на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечается в заявлении Асатряна, в связи со сложившейся ситуацией руководство компании приняло решение создать регламент для выступающих в промоушене бойцов в части использования спортивной экипировки и флагов, с которыми спортсмены выходят на поединок, а также нравственно-этического поведения в период подготовки и выступлений.

«Начиная с ближайшего турнира (21 апреля, FIGHT NIGHTS GLOBAL 63, Владивосток) любой спортсмен, нарушивший данный регламент, будет подвергнут существенным санкциям вплоть до отстранения от выступлений в организации FIGHT NIGHTS GLOBAL», - отмечается в его заявлении.

«Спорт должен оставаться вне политики!» – добавляет Асатрян.

Напомним, что 23 февраля в Москве в рамках турнира по боям без правил «Fight Nights Global MMA» состоялся полуфинальный поединок между Эльнаром Ибрагимовым и Вартаном Асатряном.

Бой завершился победой Асатряна, представлявшего Россию. Однако, явно не знакомый со спортивной этикой армянский боец, празднуя победу, поднял флаг сепаратистов Нагорного Карабаха. Более того, на шортах Асатряна были изображены цифры «1915», символизирующие дату так называемого «геноцида армян».

Вслед за этим промоутерская компания Fight Nights объявила о расторжении контракта с Вартаном Асатряном. На своей официальной странице в «Фейсбуке» FN опубликовали следующее заявление: «Сегодня Вартану Асатряну официально направлено уведомление о расторжении контракта. Причиной увольнения бойца стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания. В контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения».

Президент Fight Nights Камил Гаджиев, высказываясь касательно данного инцидента, также сделал акцент на недопустимости подобных провокаций в спорте: «Любые проявления неуважения к представителям других народов недопустимы! Все спортсмены, позволяющие себе высказывания или действия, носящие политический характер и оскорбляющие чувства людей, должны понести наказание. Все подобные случаи будут подробно разбираться экспертной комиссией».

Эльшан Рустамов, Г.Р.

968количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТОВ Азербайджане поющий пастух в одночасье стал героем соцсетей - ВИДЕОМария Захарова удивила подписчиков фотографией в спортивных шортах – ФОТОВместе навсегда: 28-летняя Паулина Андреева в объятиях 49-летнего Федора Бондарчука – ФОТО«Реал» - «Бавария»: судейский беспредел или нехитрый план по внедрению видеоповторов? - ФОТО - ВИДЕОСтали известны подобности снятого на камеру избиения учащихся в одной из азербайджанских школ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЗавершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕОДжулия Робертс названа самой красивой женщиной года - ФОТОWashington Times: Армения уподобилась Северной КорееУ футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля12:57 В Азербайджане предлагают на законодательном уровне закрепить правила этического поведения депутатов12:49 17-летнему пилоту Формулы-4 ампутировали обе ноги после страшной аварии - ФОТО - ВИДЕО12:39 ​Вагит Алекперов поднялся в рейтинге Forbes12:25 Армения-2017: «Империя интеллекта», барахтающаяся в нищете12:19 В Иране не менее 11 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса12:15 Стали известны победители лотереи, которую проводил Unibank11:58 Клаудио Раньери: «Эра «Барселоны» подошла к концу»11:45 В Баку открылся мясной фестиваль USA Beef Festival at M’EAT – Another State, Another Steak - ФОТО11:19 «Бездельники из Фейсбука». Что думают известные пользователи соцсетей о мнении Араза Ализаде?11:14 Сегодня вечером будет частично ограничено движение на двух оживленных дорогах Баку11:07 Назначен заместитель председателя правления Azər-Türk Bank11:06 Дело о страшном пожаре в доме на проспекте Азадлыг направлено на повторное рассмотрение11:01 У футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТО10:59 Марин Ле Пен выступает за присоединение Карабаха к Армении10:56 Невеста, бросившая в день свадьбы жениха и сбежавшая с возлюбленным, готовится к новой свадьбе