USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Другие виды

Мемориал Гашимова: Мамедъяров сыграет с Со, Раджабов – с Эльяновым 20.04.2017 21:53

Состоялась жеребьевка первого тура Мемориала Вугара Гашимова, который возьмет старт в Шамкире завтра.

Как сообщает 1news.az, азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов узнали своих соперников в первом туре.

Мемориал Вугара Гашимова. 1-й тур:

Радослав Войташек (Польша) – Владимир Крамник (Россия)

Уэсли Со (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Веселин Топалов (Болгария) – Макйл Адамс (Англия)

Сергей Карякин (Россия) – Пентала Харикришна (Индия)

Павел Эльянов (Украина) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Стоит отметить, что Мемориал Вугара Гашимова возьмет старт завтра и продолжится до 31-го апреля.

Мурад Ахундов

223количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Завершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕОУ футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТОEMIN заинтриговал поклонников премьерой клипа «Good love» – ФОТО – ВИДЕОВера Брежнева показала весенний Баку 8.000.000 подписчикам в Instagram - ФОТО17-летнему пилоту Формулы-4 ампутировали обе ноги после страшной аварии - ФОТО - ВИДЕОНевеста, бросившая в день свадьбы жениха и сбежавшая с возлюбленным, готовится к новой свадьбеУдивление и восторг: украинцы впервые пробуют блюда азербайджанской национальной кухни - ВИДЕОАзербайджанец устроил сюрприз возлюбленной, сделав предложение в эфире турецкого ТВ – ВИДЕОМарин Ле Пен выступает за присоединение Карабаха к АрменииКогда в душе цветут цветы. В Турции написали о незрячем рукодельце из Азербайджана - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля21:57 Кирсан Илюмжинов: «Штаб-квартира ФИДЕ в Баку? Отличное предложение!»21:53 Мемориал Гашимова: Мамедъяров сыграет с Со, Раджабов – с Эльяновым21:32 В Турции уничтожено 26 террористов21:13 В Оперной студии состоится благотворительный вечер с Чингизом Абдуллаевым – ФОТО – ВИДЕО20:54 Выделено 4 млн манатов на капитальный ремонт автодорог в Сумгайыте20:44 В Шамкире состоялась церемония открытия Мемориала Вугара Гашимова20:32 Председатель Управления мусульман Кавказа совершит визит в Грузию20:18 Боттас лучший в Бахрейне, у «Хонды» наметились подвижки. Завершилась первая серия тестов по ходу сезона19:41 Жерар Пике потроллил Криштиану Роналду19:25 АФФА получила запись матча с Катаром - ВИДЕО19:01 Новые прогнозы З.Бжезинского: на стыке глобальной и региональной геополитики – Newtimes.az18:41 Путин и Эрдоган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time18:30 Тогрул Аскеров: «Победа над «Габалой» была просто великолепна»18:26 СМИ сообщают о скорой отставке правительства Карена Карапетяна17:52 Turkish Airlines примет участие в судьбе маленькой Кадижи, родившейся на борту самолета - ФОТО