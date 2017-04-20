Состоялась жеребьевка первого тура Мемориала Вугара Гашимова, который возьмет старт в Шамкире завтра.

Как сообщает 1news.az, азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов узнали своих соперников в первом туре.

Мемориал Вугара Гашимова. 1-й тур:

Радослав Войташек (Польша) – Владимир Крамник (Россия)

Уэсли Со (США) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Веселин Топалов (Болгария) – Макйл Адамс (Англия)

Сергей Карякин (Россия) – Пентала Харикришна (Индия)

Павел Эльянов (Украина) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Стоит отметить, что Мемориал Вугара Гашимова возьмет старт завтра и продолжится до 31-го апреля.

Мурад Ахундов