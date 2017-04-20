Сегодня в Шамкире состоялась церемония открытия международного турнира по шахматам, посвященного памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает 1news.az, первым на церемонии выступил глава Исполнительной Власти Шамкира Алимпаша Мамедов. Он отметил, что Шамкир в короткое время стал одним из центров шахматного мира.

Заместитель министра Молодежи и Спорта Азербайджана Исмайыл Исмайылов сказал, что с приходом к власти Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева Азербайджан добился больших успехов в этом виде спорта. Исмайылов высоко оценил проведение супертурнира в честь Вугара Гашимова, который покинул этот мир в юном возрасте.

Вице-президент Федерации Шахмат Азербайджана Махир Мамедов также отметил, что в нашей стране шахматы всегда были популярны. Он рассказал про успехи наших шахматистов на чемпионатах Европы и мира и добавил, что Азербайджан стал известным в мире шахмат не только как страна, которая вырастила Гарри Каспарова.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поблагодарил организаторов турнира и пожелал удачи всем участникам Мемориала Вугара Гашимова. Илюмжинов также назвал Шамкир «азербайджанским Линаресом».

Далее директор и глава оргкомитета турнира Фарид Гусейнов объявил Мемориал Гашимова открытым.

Стоит отметить, что турнир памяти Вугара Гашимова возьмет старт завтра и продлится до 31-го апреля.

Мурад Ахундов