Олимпийский чемпион Тогрул Аскеров, являющийся поклонником гянджинского «Кяпяза», поделился своим мнением об игре команды.

Как сообщает 1news.az, Тогрул Аскеров дал интервью официальному сайту клуба.

«Не секрет, что я являюсь поклонником «Кяпяза». И стараюсь отслеживать матчи команды. В начале года команда не проявляла себя, терпя поражения. Но это можно понять, в спорте все бывает. Каждая команда и спортсмен попадают в «черную полосу». Хорошо, что команда смогла собраться. Последние матчи показали, что команда возродилась. Победа над «Габалой» была просто великолепна.

В Гяндже футбол – спорт номер один. Об этом знают все. На домашние матчи приходят много болельщиков, которые поддерживают команду. Я сам борец, но очень люблю футбол. Если бы я не выбрал борьбу, то стал бы футболистом. Я не устаю играть в футбол. В неделю играем по 2-3 раза. Сейчас все мы мечтаем о том, чтобы «Кяпяз» пробился в Лигу Европы. И для этого есть неплохие шансы».

Теймур Максутов