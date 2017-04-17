USD1.7026
EUR1.8080
RUB0.0303
Brent55.34
WTI52.67
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 328.95
Nikkei 22518 355.26
Другие виды

Сергей Карякин: «Если я стану чемпионом в Шамкире, Шахрияр на меня не обидится» 17.04.2017 15:04

Участник IV Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире Сергей Карякин дал интервью официальному сайту «Shamkir Chess-2017».

- Кого вы видите самым неудобным для себя соперником на Мемориале В.Гашимова?

- Я с большим удовольствием сыграю на соревновании, посвященном моему другу Вугару. До сих пор мне не удавалось отпраздновать победу в Шамкире, однако моя цель остается неизменной – побороться за первое место. Что касается состава участников, то можно сказать, что в Шамкире соберутся сильнейшие. Поэтому и нет ярковыраженного фаворита. Не скажу о неудобных соперниках, но очевидно, что все партии будут довольно непростыми.

- Можно сказать, что отсутствие Магнуса Карлсена облегчит задачу участникам в борьбе за первое место?

- Карлсен – чемпион мира, возглавляет рейтинг ФИДЕ. Естественно, его присутствие повышает конкуренцию на каждом турнире. Однако, несмотря на то, что норвежец не сыграет в Шамкире, борьба за призовые места будет принципиальной. Да, Карлсен фаворит любого старта, однако заранее никто не может говорить о том, что Магнус выиграет любой турнир, в котором играет. Участие чемпиона мира – это еще не гарантия его победы.

- На Мемориале В.Гашимова примут участие экс-чемпионы мира Владимир Крамник и Веселин Топалов. Можно будет назвать их встречу принципиальной?

- Я считаю, что в каждой туре могут быть зафиксированы неожиданные результаты. Но партию Крамника и Топалова безусловно можно назвать принципиальной. Уверен, что оба покажут красивую игру, потому что, в первую очередь, они настоящие профессионалы. У обоих гроссмейстеров не самые лучшие взаимоотношения, что известно всем. Однако и Владимир, и Веселин очень ценны для шахматного мира.

- Шахрияр Мамедъяров и в этом году намерен отпраздновать победу в Шамкире. Как оцениваете его шансы?

- Шахрияр не только сильный гроссмейстер, но и мой друг. Помогал мне как в турнире претендентов, так и в матче за мировую корону против Магнуса Карлсена. Он шахматист очень высокого уровня, иногда сложно определить, какой он разыграет дебют. От настроения Мамедъярова также зависит многое. Если он в великолепной форме, то противостоять азербайджанскому шахматисту крайне сложно. Например, улыбается перед партией, а через десять минут после начала встречи имеет полное преимущество на доске. Может создать проблемы любому. Но верю, что если я стану победителем турнира в Шамкире, Мамедъяров на меня не обидится.

- Хотелось бы узнать ваше общее впечатление о Шамкире. Каковым он остался в вашей памяти?

- Помимо блестящей организации турнира, Шамкир мне запомнился потрясающим гостеприимством. Это ощущается уже в Гяндже - от встречи в аэропорту до размещения в гостинице на самом высоком уровне. Поэтому на сегодняшний день «Shamkir Chess» стоит в одном ряду с ведущими шахматными турнирами. К тому же гости не скучают и во время дня отдыха – встречаемся с юными шахматистами, затем играем в футбол. В Шамкире проводится соревнование, достойное памяти Вугара. В этом году это будет старт XXI категории и борьба будет очень серьезной.

- Каким вы вспоминаете Вугара Гашимова?

- Как прекрасного друга, открытого человека. Даже в трудные дни он умел улыбаться. От него исходила положительная энергия. Очень часто беседовали с ним до начала соревнований. Порой в ходе разговора порой касались каких-то тем, в которых не сходились во мнениях, но оставались друзьями. Помню, как однажды пошли играть в бильярд. Вугар говорил о том, что не очень хорошо играет, но смог меня обыграть. Потом, правда, мне удалось отыграться. И в бильярд он играл очень хорошо.

391количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Вступили бы вы в брак с иностранцем? - ВИДЕО«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕОВодитель, сбивший в Баку сына судьи на тротуаре, требует смягчить ему приговор - ФОТОАмериканские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленнымСотрудники Минэкологии проводят разбирательство на месте вырубки деревьев в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая красивая девушка России – ФОТОЛоган, Кхал Дрого, Безумный Шляпник и другие персонажи на бакинском косплей-фестивале AzeCON – ФОТО – ВИДЕОПолковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки»В Баку женщина разбила соседке голову на улице Дружных соседей

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 апреля20:10 Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО19:47 Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО19:30 Open Innovations Startup Tour 2017 отбирает в Азербайджане лучшие стартапы - ФОТО19:09 Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»19:00 Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий18:52 Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ18:44 Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку18:36 Форвард сборной Азербайджана не оправдывает надежд18:28 Ильхам Алиев призвал азербайджанскую диаспору содействовать развитию экспортного потенциала Азербайджана18:21 Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО18:12 Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики18:04 Ильхам Алиев: Необходимо уделить внимание созданию экспортонаправленных предприятий17:56 Второй шахматист мира прибыл в Баку – ФОТО17:48 «Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО17:37 В соответствии с планом учений войска выполняют боевые задачи – ФОТО – ВИДЕО