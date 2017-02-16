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Азербайджан стартовал на Кубке мира с победы – ОБНОВЛЯЕТСЯ 16.02.2017 12:50

Сегодня в Иране стартовал Кубок мира по вольной борьбе.

Как сообщает 1news.az, в стартовой встрече группового этапа Азербайджан обыграл Россию. По схваткам счет встречи был 4:4, но по очкам сильнее оказалась азербайджанская команда (32:29).

Победу в составе сборной одержали Али Рагимзаде (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Джабраил Гасанов (74 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). Причем победа последнего над Владиславом Байцаевым (8:1) оказалась решающей.

Свои встречи проиграли Георгий Эдишерашвили (57 кг), Давид Суйнучыханов (70 кг), Шариф Шарифов (86 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг).

Следующим соперником Азербайджана будет Грузия, а затем и США. Победители групп завтра встретятся в финале. Во вторую группу вошли сборные Ирана, Турции, Индии и Монголии.

Теймур Максутов

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