Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Кубке Европы, который пройдет 18-19 февраля в Риме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на azerijudo.com, в Италию отправятся Орудж Велизаде, Мехман Садигов, Сахиб Аскеров (оба 60 кг), Ильгар Мушкиев, Тельман Велиев, Эмиль Гасанов, Илькин Бабазаде (все 66 кг), Эльвин Мустафаев, Зульфугар Гулуев (оба 73 кг), Афиг Сафарли, Руфат Исмайлов, Зия Намазов (все 81 кг), Абдулхагг Расуллу, Турал Сафгулиев (оба 90 кг), Кянан Абдуллаханлы и Санан Ахмедов (оба 100 кг).

Подготовил Теймур Максутов