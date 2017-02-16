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Состоялся телемост Баку-Москва-Астана-Тбилиси, посвященный Формуле 1 16.02.2017 10:24

Вчера в Международном пресс-центре состоялся телемост Баку-Москва-Астана-Тбилиси, в котором участвовали исполнительный директор BakuCityCircuitАриф Рагимов, промоутер Гран-при Сочи Сергей Воробьев, операционный директор Международного автодрома Бахрейна Фаез Рамзи Фаез, а также международный консультант Формулы 1 Ричард Креган, а также журналисы и эксперты из разных городов.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии участники телемоста из Баку ответили на вопросы журналистов, как из Баку, так и из других городов. Промоутер бакинского Гран-при Ариф Рагимов рассказал об изменениях в Гран-при Азербайджана-2017: «В прошлом году мы добились очень многого. Болельщики увидели Баку с телеэкранов и желающих посетить гонку в этом году больше, чем в 2016-м. К сегодняшнему дню мы продали столько билетов, сколько в мае на первый Гран-при. Мы переименовали нашу гонку с Гран-при Европы на Гран-при Азербайджана. В первый год мы хотели показать, что являемся европейской страной, а уже потом мы начали продвигать именно свое имя. Думаю, что мы добились определенных успехов и будем двигаться дальше.

Также Рагимов отметил, что в этом году Фернандо Алонсо не будет звездным послом бакинского Гран-при: «В этом году Фернандо Алонсо не будет послом, но он остается нашим другом, который помог во время первой гонки».

Промоутер Гран-при Сочи Сергей Воробьев, в свою очередь, отметил, что сейчас ведутся переговоры с азербайджанской стороной о продаже пакетов на Гран-при России и Гран-при Азербайджана: «Мы уже давно об этом говорим с Арифом Рагимовым. Возможны продаже специальных льготных пакетов на оба Гран-при. Однако все это легко только на словах. На деле все намного тяжелее. Тем не менее, я надеюсь, что мы сможем договориться и уже с 2018 года продавать специальные билеты на оба Гран-при».

Участвовавший на телемосте директор Международного автодрома Бахрейна Фаез Рамзи Фаез отметил положительное влияние Формулы 1 на экономику своей страны: «За 13 лет, что мы проводим гонку, Бахрейн заработал свыше 1 миллиарда долларов, то есть 100 миллионов в год. За последние годы туристов в нашей стране стало на 60% больше. Мы смогли посчитать эти цифры только через 5 лет после первой гонки. Думаю, что у Азербайджана тоже есть потенциал заработать на проведении Гран-при».

Мурад Ахундов

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