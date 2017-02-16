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Спонсорские рокировки: волейбольный клуб «Азерйол» распадается, а гандбольный формируется? - ФОТО 16.02.2017 15:07

Начало новой недели ознаменовалось для поклонников азербайджанского волейбола не самыми приятными новостями.

Как передает 1news.az, различные источники начали сообщать о скором распаде ещё одного отечественного клуба – «Азерйол». Причины развала команды источниками не оглашаются, но в свете напряженного экономического положения в стране в общем и в стане местных волейбольных структур в частности, корень возникших проблем становится очевиден.

Однако по сведениям, предоставленным нам Федерацией волейбола Азербайджана, ситуация пока не столь категорична, и однозначно судьба «Азерйола» еще не решена.

«Будет ли у команды новый спонсор, сменится ли название и вообще станет ли клуб продолжать свою деятельность решится лишь в предстоящее межсезонье», - резюмировали представители Федерации.

Примечательно, что в декабре 2016 года Салех Мамедов – председатель ОАО «Айзерйолсервис», являющегося спонсором вышеупоминаемого волейбольного клуба, был назначен на пост президента Федерации гандбола Азербайджана. 

Через месяц после этого назначения гандбольный клуб «ABU» сменил своё название на «Азерйол», и практически одновременно с этим появились слухи о распаде волейбольной команды «железнодорожников».

Из этого можно заключить, что ситуация оказалась довольно банальной – спонсор ушёл из волейбола в гандбол. Вопрос лишь в том, придет ли на его место другое, заинтересованное в успехах отечественного волейбола лицо, готовое спонсировать деятельность клуба.

Напомним, что волейболистки «Азерйол», несмотря на свой довольно скромный состав, в прошлом еврокубковом сезоне дошли до «Финала четырёх» в CEV Cup.

Также стоит отметить, что в случае распада, «Азерйол», наряду с «Бакы» и «Игтисадчи», станет уже 3-м азербайджанским волейбольным клубом прекратившим своё существование.

Фарида Расулова

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