В украинском городе Каменец-Подольский продолжаются сборы сборной Азербайджана по тяжелой атлетике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, сборы, которые стартовали 23 января, проходят под руководством старшего тренера Максума Хасанова. Сборы продляться до 26 февраля.

Старший тренер сборной Максум Хасанов поделился своим мнением о ходе подготовки. «Подготовка оказалась достаточно эффективной. Тренировки положительно сказываются на атлетах. Поэтому было принято решение остаться здесь еще на две недели. Впереди нас ждет чемпионат Азербайджана, первенство мира среди юношей в Таиланде, чемпионат Европы в Хорватии. Ну и конечно же, в мае Игры Исламской солидарности в Баку. Мы готовимся к этим стартам с большим желанием. Сборы организованны на высоком уровне. Постараемся оправдать возложенное на нас доверие».

Теймур Максутов