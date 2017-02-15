Главный тренер «Уралочки-НТМК» прокомментировал возможное участие азербайджанских клубов «Азеррейла» и «Телекома» в Суперлиге России.

«Пока это только предварительная информация, частное сообщение, передает 1news.az со ссылкой на «Р-спорт» слова Карполя. - Такие вопросы решает президиум ВФВ. Такое предложение можно рассмотреть. Есть примеры подобных интернациональных лиг в баскетболе, хоккее. Ничего плохого в этом не вижу. Только вопрос в другом: неужели России надо расширять свою лигу за счет иностранных клубов? У нас достаточно своих сил и возможностей для этого. В первую очередь надо думать о своих командах. Как в песне пелось: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». И дело тут не в дополнительных перелетах. Российские клубы и так ведь летают достаточно. Летать в Азербайджан, например, намного ближе, чем на Сахалин».

Мурад Ахундов