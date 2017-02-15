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На Кубок мира без Тогрула Аскерова 15.02.2017 20:43

Завтра в Иране стартует Кубок мира по вольной борьбе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, в Карманшах под руководством главного тренера Фирдовси Умудова отправилось 12 вольников.

Это Махир Амирасланов, Георги Эдишерашвили (оба 57 кг), Али Рагимзаде (61 кг), Гаджи Алиев, Магомед Муслимов (оба 65 кг), Давид Суйнучханов (70 кг), Джаюраил Гасанов, Мурад Сулейманов (оба 74 кг), Шариф Шарифов (86 кг), Нурмагомед Гаджиев, Асланбек Альборов (оба 97 кг), Джамаледдин Магомедов (125 кг).

Сборная Азербайджана попала в одну группу с Россией, Грузией и США. Завтра пройдут схватки группового этапа, а 17 февраля состоится финал.

Теймур Максутов

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