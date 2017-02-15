Baku City Curcuit провел конференцию для азербайджанского бизнес-сегмента – ФОТО

Сегодня в отеле Four Seasons в Баку состоялась пресс-конференция «Преимущества проведения крупных спортивных мероприятий - 2017» для представителей азербайджанского бизнес-сегмента, организованная операционной компанией Baku City Curcuit (BCC).

Как сообщает 1news.az, конференция, в которой приняли участие около 200 человек из различных бизнес-структур Азербайджана, направлена на решение проблем и извлечению экономической выгоды в период больших спортивных мероприятий, в частности предстоящего Гран-при Азербайджана Формулы-1.

В ходе конференции в качестве спикеров выступили представители государственных и бизнес-структур: министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов, президент компании «AMCHAM» Ильгар Велиев и управляющий партнер компании «PwC» Мовлан Пашаев.

Также с речью выступили промоутеры Гран-при Формулы-1 из Баку – Ариф Рагимов, Бахрейна - Фаез Рамзи Фаез, Сочи – Сергей Воробьев, и международный консультант Формулы-1 - Ричард Креган.

Фарида Расулова