Сегодня в отеле Four Seasons в Баку состоялась пресс-конференция для представителей азербайджанского бизнес-сегмента, организованная операционной компанией Baku City Curcuit (BCC).

Как сообщает 1news.az, конференция, в которой принимают участие около 200 человек из различных бизнес-структур Азербайджана, направлена на решение проблем и извлечению экономической выгоды в период больших спортивных мероприятий, в частности Формулы 1 и предстоящего Гран-при Азербайджана. После небольшого вступления модератора конференции - директора по вопросам маркетинга и связям с общественностью BCC Нигяр Арпадараи, слово было предоставлено спикеру конференции - министру молодежи и спорта Азаду Рагимову.

Министр в своей речи уделил особое внимание вопросу использования спортивной инфраструктуры в стране, а также растущему движению волонтеров: «Осталось три месяца до начала Формулы 1 и данная конференция очень важна для нашего бизнес сегмента. Благодаря проведению ряда мероприятий, Баку превратился в спортивную столицу — высокая организация соревнований позволила нам добиться этого звания. И после этого самый главный вопрос для нас, как для жителей этого города, этой страны — как заработать, какую экономическую пользу получить от этого достижения? Благодаря политике, которую усердно лоббировали и Общенациональный Лидер Гейдар Алиев, и затем господин Президент Ильхам Алиев, в Баку и в регионах было построено множество Олимпийских комплексов. Это было сделано с целью привлечь к спорту азербайджанскую молодёжь. И это возымело положительный резонанс, так как у нас с каждым годом растет число чемпионов мира и количество Олимпийских медалей. Мы участвуем во всевозможных чемпионатах и первенствах много лет. В 2015 году были проведены грандиозные Европейские Игры, в 2016-ом мы приняли Формулу-1 и Шахматную Олимпиаду, в 2017-м проведем Игры Исламской солидарности, а также чемпионат Европы по волейболу, что станет первым опытом для страны из СНГ.

Хочется особо отметить тот факт, что вся инфраструктура, которая строится у нас для всех больших мероприятий, не простаивает потом без дела. Как вы знаете, Олимпийская деревня в Афинах и все объекты Олимпиады-2004 года пришли в страшное запустение. В Бразилии, несмотря на то, что с момента Олимпиады прошло совсем немного времени, спортивная инфраструктура так же находится в удручающем состоянии. У нас ситуация иная. Наша задача с самого начала заключалась в том, чтобы все объекты и инфраструктура после окончания соревнований находились в пользовании жителей города. На сегодняшний день наш «Аквастик Центр» насчитывает около 1500 абонементов, на полигонах для стрельбищ наблюдается большой приток посетителей, Арена гимнастики принимает не только соревнования по своему непосредственному профилю, но и, например, станет местом проведения ЧЕ по волейболу. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова и Олимпийский стадион так же работают в интенсивном режиме. На данных объектах работает наша молодежь, что тоже является положительным фактором.

Касательно молодежи также не могу не отметить то, что к работе на Европейских Играх были привлечены 2000 молодых азербайджанцев. Растущее движение волонтёров, которое взяло свое начало с Европейских Игр, это наше самое большое богатство и успех. Для участия в Исламиаде в качестве волонтеров уже хотят участвовать 12.000 ребят, и из них будут отобраны лучшие. Подобные большие мероприятия также несомненно помогут развитию туризма. То, что во время таких соревнований, как Шахматная Олимпиада невозможно было найти свободные места в отелях - отличный показатель. Раньше многие иностранцы мало что знали об Азербайджане, но сейчас о нас говорят и знают даже в самых далеких странах. Это заслуга масштабных спортивных соревнований, культурных мероприятий и успешной государственной политики в этом направлении. Это успех, в ходе которого наша молодежь нарабатывает опыт для того, чтобы впоследствии достойно представлять себя во всём мире», - заключил министр.

Фарида Расулова