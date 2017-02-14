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Baku City Circuit объявили о скидках на билеты Гран-при Азербайджана в честь 14 февраля 14.02.2017 15:37

Операционная компания Baku City Circuit (BCC), объявлением специальной акции, порадовала болельщиков Формулы 1, празднующих День всех влюбленных.

Как сообщает Sportbox.az, BCC предоставил возможность при покупке двух билетов получить скидку на второй в размере 50%. 

Данная кампания Гран-при Азербайджана 2017-го года завершится 28 февраля, после чего билеты будут продаваться по номинальной цене.

По словам руководителя отдела коммерции Baku City Circuit Бюлента Озердима и директора по вопросам маркетинга и связям с общественностью Нигяр Арпадараи, общая продаваемость билетов повысилась более, чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Перед Гран-при Европы в 2016-м сегодняшняя активность покупателей начала наблюдаться лишь в мае, что уже само по себе свидетельствует о росте интереса. Самыми активными покупателями наряду с жителями Азербайджана, являются граждане России.

Отметим, что акция BCC в честь 14 февраля распространяется только на 4-дневные билеты на все трибуны (за исключением главной трибуны Апшерон) и не включает льготные детские билеты и билеты в зоны свободного размещения. При этом, 50-процентная скидка будет применена к одному из двух билетов с низкой стоимостью.

Билеты на 4 дня гоночного уик-энда включают в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.

Более того, каждый купивший 14 февралябилеты на 2017 Гран При Азербайджана в рамках данной кампании сможет стать счастливым обладателем специального приза. Так, в День всех влюбленных будет проведен розыгрыш пяти призов, которые будут вручены каждому 14-ому обладателю билетов- а именно, 14-му, 28-му, 42-му, 56-му и 70-му по счету покупателю.

Среди ценных призов - размещение в двухместном номере 4-звездочного отеля на 4 дня гоночного уик-энда, билет на гоночный уки-энд вдобавок к приобретенным двум билетам, а также ваучер на ужин для двоих в одном из ресторанов Баку.

Начиная с сегодняшнего дня, данным предложением может воспользоваться каждый покупающий билеты онлайн на сайте www.bakucitycircuit.com.

Ф.Р.

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