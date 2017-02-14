Отдел печатных операций Операционного комитета «Баку-2017» доволен национальным медиа-партнерством с АЗЕРТАДЖ.

Директор отдела печатных операций Операционного комитета IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» Джейн Пирс дала АЗЕРТАДЖ специальное интервью в связи с ходом подготовки к этому грандиозному соревнованию.

-Госпожа Пирс, вы, как профессионал, обладающий богатым опытом и занимающийся грандиозными международными спортивными мероприятиями, а также медиа-вопросами на Олимпийских играх, что можете сказать о новшествах, которые будут применены на IV Играх исламской солидарности «Баку-2017»?

-Для первых Европейских игр «Баку-2015» мы представили ряд новшеств. Одним из новшеств было применение İ-зон для создания атлетам условий для более удобного проведения интервью с ними. IV Игры исламской солидарности «Баку-2017» также останутся в памяти циклом новшеств. Мы стали отдавать предпочтение мультиаккредитации, считающейся сегодня более популярной в медиа. Так, медиа не состоит лишь из статей, фотоснимков. Время требует показывать эти особенности одновременно. И мы не можем не принять этого требования. Мы создадим условия для журналистов, чтобы они одновременно могли писать, снимать фотографии и подготавливать видеосюжеты. Но они должны соблюдать установленные правила. Надеюсь, что мультиаккредитация будет очень интересной для журналистов.

-Кстати, на какой стадии находится процесс подготовки в связи с медиа-аккредитацией? До сих пор из каких стран журналисты обратились для аккредитации?

-Как вы знаете, аккредитация для медиа началась с 16 января и каждый медиа-представитель, желающий осветить этот грандиозный спортивный праздник, может обратиться до конца марта. До сих пор обратились 300 человек. Конечно же, в связи с тем, что соревнование пройдет в Азербайджане пока преобладают медиа вашей страны. Однако с каждым днем растет число людей, обращающихся из других стран. Среди них 11 стран, включая Турцию, Великобританию. Журналисты проявляют наибольший интерес к освещению определенных соревнований.

-На IV Играх исламской солидарности планируется проведение соревнований по 20 видам спорта. Как по вашему, какие виды спорта вызовут наибольший интерес у зрителей?

-Программа уже известна. В программу включены соревнования по 20 видам спорта. Одна из приятных новостей для азербайджанских любителей спорта заключается в том, что в вашей стране будут проведены соревнования по наиболее популярным видам спорта. Так, зрители смогут посмотреть интересные состязания по борьбе, дзюдо, боксу, тяжелой атлетике. В программу игр также включены популярные на международном уровне виды спорта.

-Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2017 год объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». В чем вы видите значение проведения Игр исламской солидарности в «Год исламской солидарности». Как мы можем воспользоваться этим?

-Конечно же, это очень важное событие для Азербайджана. Ваша страна проведет очередное международное мероприятие. Мы ожидаем туристов приблизительно из более 50 стран. Как всегда интерес волонтеров к Играм высок. Их число составляет 8 тысяч человек. Волонтеры пройдут большие тренинги, подготовку и практику. Естественно, каждый из них – это экономическое, человеческое наследие для Азербайджана.

-АЗЕРТАДЖ избран официальным медиа-партнером IV Игр исламской солидарности «Баку-2017». Наверное, в этом выборе за основу взят богатый опыт нашего агентства в сфере освещения мероприятий высокого уровня. Чего вы ожидаете от этого партнерства?

-Думаю, что это очень важное партнерство. Подобное сотрудничество было и на первых Европейских игр «Баку-2015. АЗЕРТАДЖ, будучи официальным медиа-партнером, необходимо обеспечить всестороннее освещение этих Игр. Мы обеспечим вас более удобными местами для ведения фотосъемок. В то же время, мы доверяем АЗЕРТАДЖ в доведении до читателей важных и оперативных новостей без промедления. Кроме того, один из привлекающих внимание важных факторов заключается в том, что агентство располагает многоязычной службой международных новостей. Мы, будучи национальным медиа-партнером, довольны совместной работой с АЗЕРТАДЖ.

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