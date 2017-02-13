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Ильхам Закиев: «У Азербайджана есть все шансы занять первое общекомандное место на Играх Исламской солидарности» 13.02.2017 11:50

Говоря о паралимпийском движении в Азербайджане, в первую очередь в голову приходит имя Ильхама Закиева – двух кратного Паралимпийского чемпиона, победителя первых Европейских игр.

Ильхам Закиев будет вести сборную по парадзюдо к победе и на Играх Исламской солидарности, которые в мае пройдут в Баку. Sportbox.az поговорил с Ильхамом Закиевым о Играх Исламской солидарности, послом которых он был избран на днях.

- На прошлой неделе вы были избраны послом Игр исламской солидарности, которые пройдут в мае в Баку. Какую работу вы должны будете проводить в качестве посла Игр?

- До начала Игр исламской солидарности осталось порядка 90 дней. Я очень рад, что наша страна примет столь важное мероприятие. Очень обрадовался, когда в программу игр были включены соревнования по парадзюдо, на которых выступлю и я. Также, как известно, я был избран послом игр.

Что входит в функции посла? В первую очередь донесение информации до общественности, молодежи о сути Исламских игр. Кроме всего прочего, это рабата нацелена на еще большую популяризацию спорта у молодежи. До начала исламских игр намечено проведение ряда мероприятий как в Баку, так и в регионах. В рамках этих мероприятий мы будем встречаться со спортивной общественностью, с молодежью. Думаю, что мы справимся с возложенной на нас миссией.

- Как проходит непосредственно подготовка к Исламским играм?

- Из-за того, что я выступаю в тяжелом весе, в Азербайджане сложно найти сильных спарринг-партнеров. Но руководство создает для нас все условия, и мы участвуем на международных сборах с членами олимпийской сборной. Поэтому подготовка проходит на хорошем уровне. Самое главное – избежать травм.

Все азербайджанские спортсмены, которые выступят на Играх исламской солидарности, сделают все возможное, чтобы достойно представить страну. Считаю, что у Азербайджана есть все шансы занять первое общекомандное место на Играх Исламской солидарности. На Евроиграх сделать это было сложно, но здесь у нас неплохие шансы. Спортсмены сделают все возможное для этого.

- Где будет проходить подготовка?

- Сейчас мы едем на сборы в Париж. Сначала там пройдет традиционный турнир «Большого шлема», на котором примет участие наша олимпийская сборная. После это планируется проведение 4-дневных сборов, на котором приму участие и я. На этих сборах участвуют сильнейшие дзюдоисты мира из Японии, Кореи, Франции, Бразилии. Поэтому тренировки с ними очень полезны, как в плане физики, так и техники.

- После Паралимпийских игр в Рио прошло уже достаточно времени. Чем занимались в этот период?

- После игр в Рио, мы уже знали, что в мае нас ждет Исламиада. Поэтому все мысли были направлены на это. Более того в первые три дня пройдут соревнования по дзюдо. Поэтому времени расслабляться не было.

У меня были определенные проблемы со здоровьем после Рио. Поэтому понадобилось какое-то время, чтобы подлечиться. Вместе с тем, параллельно продолжали тренировки.

Сначала нас ждут Игры Исламской солидарности, а летом в английском Бирмингеме чемпионат Европы. Но сейчас главная цель – это Исламиада. Мы должны достойно представить Азербайджан.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы они не оставили наших спортсменов. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Вообще, поддержка фанатов вдохновляет и очень помогает во время соревнований.

- Чего ожидать от нашей сборной по дзюдо и парадзюдо на Исламиаде?

- Сейчас можно сказать однозначно, что на соревнованиях по парадзюдо легко не будет. Против нашей сборной всегда готовятся по-особенному. Если говорить о себе, то я знаю всех своих соперников, и встречался с ними на различных стартах. Возможно, будут какие-то новые дзюдоисты. Среди основных соперников – спортсмена из Ирака, Ирана, Алжира. Насколько мне известно, паралимпийцы из Узбекистана не приедут в Баку. Опять-таки, самое главное избежать травм. Думаю, в этом случае вся наша сборная покажет высокий результат.

Теймур Максутов

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