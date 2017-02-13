Победитель Первый Европейских Игр Олег Степко в интервью «Москва-Баку» рассказал о том, как ему живется в Азербайджане, где он стал, по его собственному признанию, «совсем другим человеком» и о своих ожиданиях от наступающего сезона, в котором ему совсем скоро предстоит выйти на помост Исламиады-2017.

- Олег, каково это: начинать жизнь фактически с чистого листа?

- Я не думаю, что, переехав в Азербайджан, я начал жизнь с чистого листа. Начнем с того, что никакой другой жизни, кроме гимнастики у меня нет и быть не может. Я почти ничего не вижу, кроме снарядов и гимнастического зала. У меня две тренировки в день, и, соответственно, чтобы приехать на утреннюю тренировку, я провожу полчаса за рулем, затем возвращаюсь домой – это еще полчаса. Отдыхаю немного и – обратно в зал. Итого только два часа в день у меня уходит на дорогу, и каждая тренировка длится по несколько часов. Да, может быть, если бы я жил в центре Баку, свободного времени у меня было бы больше, но это был мой выбор: поселиться за городом, в частном доме, на берегу моря…

- И по утрам можно дойти до пляжа пешком и искупаться? Это же мечта миллионов!

- Нет, искупаться, на мой взгляд, лучше в бассейне, а по берегу моря я предпочитаю просто гулять.

- Почему вы добровольно лишаете себя почти всех удовольствий ради гимнастики? Гимнастический Бог требует от человека таких суровых жертв?

- Если ты хочешь чего-то добиться, а не просто отбывать номер, то – да, конечно. Вот вы спрашивали меня о том, изменилась ли моя жизнь после переезда в Азербайджан, и я сказал, что кардинально, наверное, не изменилась, скорее, изменился я сам. За эти два года, прожитых в Азербайджане, я стал совершенно другим человеком. Я избавился от всех своих вредных привычек, научился по-другому относиться к себе, к своей работе, к окружающим меня людям. Если бы я оставался таким же, каким я приехал в Баку, боюсь, ни тренеры, ни федерация не стали бы меня терпеть. У меня вспыльчивый характер, я эгоист…

- Даже так? Я считаю, вы прежде всего бесстрашный человек, если способны на такое публичное признание своих недостатков!

- Бесстрашный или нет – не мне судить. Могу только добавить, что из всех перечисленных мной недостатков у меня остался только один, только одна вредная привычка: лень. С ней постоянно приходится воевать, просто так она не сдается. И есть только один способ справиться – работать, заставлять себя даже тогда, когда не хочется. И мне в этом очень помогают тренеры, спасибо им за это большое. Самому заставлять себя нелегко, сейчас мои тренеры заняты на семинаре, я работаю один, прихожу, вроде бы делаю то, что должен, но все-таки чувствую, что хорошо бы кто-то постоял у меня «над душой». С «кнутом и пряником», как полагается!

- Очень впечатляюще выглядят ваши татуировки. Ваши руки украшены причудливой росписью, а на груди и на спине – некие загадочные изречения, которые трудно прочитать издалека и по фотографиям.

- На одной руке у меня акула, на другой – Зевс-Громовержец, а надписи… За каждой из них стоит целая история. На груди, на английском языке написано: «Все в руках Бога!». Эту надпись я сделал после той печально известной истории на Олимпиаде в Лондоне, когда нашу сборную лишили медали. Тогда я понял, что не все находится во власти человека, и нужно уметь это принять. Другая надпись, на спине, гласит: «Когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит на тебя». Это изречение Фридриха Ницше, но для меня оно символизирует одну очень важную мою внутреннюю победу. Победу над алкоголем. Это серьезная проблема, от нее страдает гораздо больше людей, чем можно было бы подумать. Я справился с ней еще четыре года назад, я не виноват в этом, у меня была генетическая предрасположенность. Вот уже четыре года я свободен.

Еще одно удивительное по своей честности мужественное признание, на которое решились бы немноги. Скажите, пожалуйста, Олег, наверное, на вас, как на легионере, лежит повышенная ответственность? Вы же понимаете, что вас пригласили в Азербайджан ради побед, ради медалей…

- Знаете, я ни одного дня не чувствовал себя в Азербайджане легионером! И с самого начала подчеркивал: «Азербайджан – это моя страна!». И что я принял решение представлять Азербайджан не ради денег, как считают некоторые на Украине. Прежде всего, мне здесь предложили такие условия для развития и прогресса в гимнастике, которых у меня не было. В Азербайджане прекрасные залы..