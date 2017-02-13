Федерация спортивного боулинга Азербайджана провела в Бакинском развлекательном центре пятый тур чемпионата страны по боулингу.

Как сообщает Sportbox.az, об этом сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

Победителем в Лиге «А» по итогам напряженных соревнований стал Эльхан Фейзуллаев, второе занял Рамиль Гамидов, оказался Вусал Джафаров.

Что касается Лиги «В», то здесь победителем стал Мушвиг Велиев, на втором месте оказался опытный спортсмен Афиг Агаев. Третье место на пьедестале заняла Нигяр Корчиева (в прошлом туре она заняла первое место).

Отметим, что в Лиге «В» в пятом туре сыграл гражданин Сенегала Зафор Ахмед. Дебют не выдался особо удачным, в финальную стадию боулер из Сенегала не пробился. Как сообщили в Федерации, в чемпионате Азербайджана по боулингу довольно часто участвуют иностранцы. Это и граждане Австралии, Сирии и других стран.

Добавим, что спонсором тура стала компания Part-A-Part, а информационную поддержку оказали Minval.az, ExtraTime.az, 1news.az, и Sportbox.az.