Расширение женского чемпионата России по волейболу за счет иностранных клубов – шикарное предложение, но многие российские команды не потянут перелеты за границу в рамках национального первенства, заявил главный тренер клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков.

Как сообщает Sportbox.az, ранее куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил агентству «Р-Спорт» о предварительных переговорах с азербайджанскими клубами «Рабита», «Азеррейл» и швейцарским «Волеро» по поводу их участия в суперлиге в следующем сезоне.

«Это здорово, только мы не можем туда поехать, - сказал Панков агентству «Р-Спорт»,– У нас нет финансовой возможности летать за границу в рамках национального чемпионата. Многие наши клубы не потянут. Или же эти иностранные клубы будут принимать нас все время здесь, то есть играть на наших площадках. Что касается уровня лиги, то это шикарно. Клубы из Азербайджана и «Волеро» поднимут уровень соревнований».

Теймур Максутов