Лидер сборной Азербайджана Ростислав Певцов номинирован на звание лучшего триатлета Европы по итогам прошлого года.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, лауреаты определяться в конце недели в ходе гала-вечера Европейского Союза триатлона (ETU) в Риме, которому будет предшествовать Генеральная ассамблея ETU.

Наряду с Р.Певцовым, на звание лучшего триатлета года также претендуют олимпийский чемпион Алистер Браунли (Великобритания), многократный чемпион мира Хавьер Гомес (Испания) и победитель Мировой серии Марио Мола (Испания).

Отметим, что Ростислав в прошлом году занял первое место в общем зачете Кубка Европы, дважды отличился на Кубках мира, а также выиграл серебро чемпионата континента в Шатору.

Теймур Максутов