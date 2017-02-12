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Азербайджанские дзюдоисты выиграли 3 медали в первый день «Большого шлема» 12.02.2017 12:46

Вчера в столице Франции Париже прошел в первый день турнира «Большого шлема» по дзюдо. 

Как сообщает Sportbox.az, в первый день на татами вышли 4 представителя Азербайджана. В весовой категории до 60 килограмм Орхан Сафаров проиграл в полуфинале японцу Наохише Такато, но в схватке за бронзу одолел бразильца Эрика Такабатаке.

Другой наш дзюдоист Ниджат Шихализаде (66 кг) также удачно завершил Гран-при. Он удачно дошел до полуфинала, где без шансов проиграл россиянину Анзору Арданову. В поединке за бронзовую медаль Шихализаде встретился с Антуаном Бушаром из Канады и победил с двумя вазари.

Настоящая сенсация произошла в весовой категории до 73 кг., где Азербайджан представлялся сразу двумя спортсменами – серебряным призером Рио-2016 Рустамом Оруджевым и молодым Гидаятом Гейдаровым. Оруджев проиграл в полуфинале, а Гейдаров в 1/4 финала. Но в первой утешительной схватке Гейдаров одержал победу и в поединке за бронзовую медаль встретился с сокомандником.  Основное время в этой встрече завершилось вничью, а в дополнительное время Гейдаров успешно совершил прием и выиграл первую бронзу в турнирах «Большого шлема».

Мурад Ахундов

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