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Эльмар Гасымов уступил на старте 12.02.2017 18:25

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Париже.

Как сообщает Sportbox.az, во второй день на татами вышли три дзюдоиста, которые проиграли в первых же схватках. 

Серебряный призер Рио Эльмар Гасымов (100 кг) проиграл Жоже Фонсеке.

В этой же весовой категории Эльхан Мамедов, начавший борьбу со второго круга, проиграл представителю Японии Иида Кентара.

В свою очередь, Ушанги Кокаури (+100 кг) на старте уступил корейцу Кьенгтаэ Киму.

Напомним, что вчера бронзовые медали в копилку сборной принесли Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг) и Хидаят Гейдаров (73 кг).

Теймур Максутов

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