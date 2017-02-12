В начале февраля в Баку прошло открытие Академии Baku City Circuit (BCC), ориентированной на профессиональную подготовку волонтеров Гран При Азербайджана Формулы 1. Как было отмечено на открытии, академия будет ориентироваться на обеспечение личностного развития волонтеров.

1news.az поговорил с руководителем Академии и Департамента по человеческим ресурсам BCC Ираной Ахмедовой на тему развития волонтерства в Азербайджане, а также подготовке и привлечению волонтеров к бакинскому этапу Формулы 1.

- Кто такие волонтеры Формулы 1 в Азербайджане?

- Волонтеры – это люди, добровольно и с душою вкладывающиеся в дело, которым они занимаются и делают это на безвозмездной основе. Отбирая волонтеров, мы, в первую очередь, обращаем внимание на их ценности, человеческие качества, почему они хотят стать волонтерами. Ведь работать волонтером означает не просто исполнять свои обязанности, а уметь работать в команде и помогать друг другу.

Волонтеры Гран При Азербайджана Формулы 1, вдобавок, становятся частью глобального мероприятия – Чемпионата мира по автогонкам в серии Формулы 1, один из этапов которого пройдет 23-25 июня в Баку.

Не существует никаких возрастных ограничений для того, чтобы стать волонтером Гран При Азербайджана Формулы 1. Мы ждем всех, кто действительно очень мотивирован, и осознает, что такое волонтерство. Для этого достаточно подать документы для регистрации на нашем сайте https://www.bakucitycircuit.com/ru/prisoedinyaysya/volontery

- Это студенты, которые хотят интересно провести время? Или же, люди, видящие непосредственную перспективу в волонтерстве?

- Вы знаете, среди наших волонтеров есть и те и другие. Волонтерство на гонке Формулы 1 - это уникальная возможность познакомиться с интересными людьми, продуктивно провести время, научиться работать в команде, стать более ответственным, а также расширить свой кругозор как в части организации спортивного мероприятия мирового масштаба, так и для личного роста в целом.

На днях, у нас состоялось открытие BCC Академии, цель которой состоит в повышении профессиональных навыков волонтеров через организацию специализированных тренингов. В рамках академии открыта уникальная библиотека, в которой на данный момент имеется до 200 современных изданий и волонтеры могут свободно пользоваться ими. Специально для этого создана читальная комната.

Эти тренинги наряду с участием в проведении самих гонок, могут стать хорошим трамплином для их будущей карьеры. Во время проведения первого Гран При Формулы, было приятно наблюдать высокий уровень энтузиазма волонтеров, состоящих не только из студентов, но и представителей взрослого поколения.

- Как Формула-1 собственно повлияла и влияет на волонтерское движение в Азербайджане? И в чем вы видите свою миссию?

- Волонтерское движение в нашей стране получило большой размах за последние 5 лет. Проведение таких масштабных мероприятий как Евровидение 2012, Первых Европейских игр 2015, Гран При Формулы 1, Шахматной Олимпиады сыграли ключевую роль в развитии волонтерства в стране.

Волонтеров должны воодушевлять принципы, которыми оперирует наша команда, будь то проведение гонок, посадка деревьев или посещение домов престарелых. Конечно, организации, вовлекающие волонтеров, должны построить правильную коммуникационную стратегию наряду с мотивационным планом. Придерживаясь этих принципов, мы смогли сделать так, чтобы каждый волонтер чувствовал себя неотъемлемой частью нашей команды.

- Каковы критерии отбора волонтеров на Гран-при Азербайджана?

- В этом году мы планируем привлечь около 3000 волонтеров. Ежедневно наша команда проводит до 500 собеседований с кандидатами в волонтеры. Несмотря на то, что все интервью проходят в очень дружеской атмосфере, отбор проводится достаточно серьезно.

Каждый волонтер вносит лепту в общий имидж BCC, и поэтому наличие коммуникационных и поведенческих навыков у волонтеров очень важно. Во время отбора мы обращаем внимание на то, что движет человеком в его желании стать волонтером, сможет ли он на должном уровне представлять свою страну. Знание русского, английского и других иностранных языков является одним из критериев для некоторых ролей. К примеру, работа в медиа-центре с зарубежными журналистами или работа со зрителями. Единственное ограничение для того, чтобы стать волонтером - минимальный возраст волонтера должен быть 16 лет.

- Вы создали академию для профессионального роста волонтеров. Что она представляет из себя?

- Академия представляет собой центр профессионального развития для наших работников и волонтеров. В академии есть все необходимые условия для проведения различного рода семинаров, тренингов, а также разговорных клубов. Также функционирует библиотека, в которой подобрана литература с учетом интересов наших работников и волонтеров. Как уже отмечалось, мы подготовили программу, состоящую из 10 тренинговых модулей, которые будут проводиться опытными тренерами в достаточно интерактивной форме. Я уверена, что академия внесет вклад в развитие молодежи Азербайджана.

- Что получает волонтер от участия в Гран-при Азербайджана, помимо опыта. Ведется ли какая-то работа с волонтерами по завершению этапа?

- Участвуя в Гран При Азербайджана волонтеры обогащают свои знания, так как зачастую мероприятия, которые мы организовываем для них носят интеллектуальный характер. В этом году мы планируем провести различного рода соревнования и конкурсы между волонтерами. Победители получат возможность посетить гонки Формулы 1 в других странах. Работа с волонтерами ведется в течение всего года. Мы вовлекаем их в наши мероприятия, ведем с ними периодические беседы, организовываем развлекательные программы.

- Может ли волонтер в дальнейшем рассчитывать на вашу помощь в своем профессиональном росте. К примеру, возможно ли выделение мини-грантов для получения образования волонтером за рубежом, в случае его обращения?

- Проведением различных тренингов мы содействуем личному и профессиональному росту наших волонтеров. Кроме того, они получают навыки, связанные непосредственно с той сферой, где они будут задействованы во время соревнования. У каждой команды волонтеров будет свой лидер, готовый поделиться своим опытом и знаниями. В зависимости от активности наших волонтеров такие возможности могут быть рассмотрены в будущем.

- Рассматриваете ли вы волонтеров в качестве своих возможных будущих сотрудников? Были ли подобные случаи после проведения первого Гран-при в прошлом году?

- Несомненно, у нас есть примеры, когда волонтеры, активно участвующие в первом Гран При, показали высокие результаты, и впоследствии приняты на работу. Мы высоко оцениваем труд волонтеров и, при возможности, рассматриваем их кандидатуры в качестве потенциальных работников.

Теймур Максутов