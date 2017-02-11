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Наталья Прищера: «Все задания на тренировках сборной я даю на азербайджанском языке» 11.02.2017 16:32

Старший тренер женской сборной Азербайджана по тяжёлой атлетике Наталья Прищера дала интервью сайту Федерации.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на aaaf.az, молдавский специалист рассказала о нынешней форме своих подопечных и ближайших планах на будущее.

— Наталья, вы уже больше полугода руководите нашей женской сборной. Каким образом вам пришло приглашение работать в Азербайджане?

— Был звонок моему тренеру – сказали, что нужен тренер-женщина. Предложение показалось очень интересным, но в связи с подготовкой к Олимпиаде в Рио, я не сразу дала своё согласие, а попросила подождать.

Когда Федерация тяжёлой атлетики Молдовы приняла решение о том, что я не смогу полететь со сборной в Бразилию, я приняла приглашение Азербайджана. (впоследствии это решение изменили и Наталья выступила в Рио).

– Будучи активной спортсменкой, как вы восприняли предложение о тренерской деятельности?

— Хорошо, потому что всегда этого хотела. Мне нравится тренировать. Когда у нас не было главного тренера, молодёжь тренировала я и получала от этого удовольствие. Поэтому этому предложению очень обрадовалась. Единственное, что меня беспокоило - это языковой барьер так как это важный аспект. Для того, чтобы наладить взаимосвязь со спортсменами надо говорить на их языке и объяснять что от них требуется. Поначалу было сложно, но теперь всё в порядке. Потихоньку привыкаю, учусь.

— Мы обратили внимание, что во время тренировок большинство заданий вы даёте на азербайджанском языке. Кажется, период адаптации вы оставили позади.

— Верно. Несмотря на то, что у вас сложный язык, я посчита важным выучить его. И теперь я понимаю около 40% сказанного и, как вы уже отметили, все задания на тренировках даю на азербайджанском. У меня большое уважение к Азербайджану и его народу, поэтому я должна выучить ваш родной язык. 

— Как идут дела в сборной данный момент?

— Мы регулярно тренируемся, девочки готовятся с большим  рвением. Правда, бывает сложно ведь женщины создания непостоянные. Случаются и трудности на тренировках. Я и сама женщина, поэтому понимаю их прекрасно. А ещё, я теперь понимаю какие хлопоты доставляла своим тренерам. (смеется)

— Можно ли сказать, что в нашей сборной подрастают перспективные девочки, будущие чемпионки Европы, мира, а, возможно, и Олимпийских Игр?

— Безусловно есть девочки с хорошей техникой, старательные и амбициозные. Сразу ясно, что при должной работе над собой они добьются высоких результатов. Тренерская работа тоже важна потому, что у девочек есть недоработки в технике. Мы сейчас пытаемся их устранить и это сложно, ведь переучать намного сложнее, чем обучать с нуля. Но мы прогрессируем с каждой неделей, и я радуюсь этим результатам. В марте во время чемпионата Азербайджана вы увидите прогресс, которого нам удалось достичь.

— Что насчет международных соревнований?

— Для этого нам необходимо некоторое время. Конечно и там будут успехи. Но для этого тренировки должны стать ещё интенсивнее. Думаю, в течение 2-3 месяцев у нас будут хорошие результаты. 

— Прошлогодние результаты тоже были неплохими...

— Это так. Мы завоевали медали и на юношеском первенстве Европы, и на чемпионате по тяжелой атлетике спортивной Федерации Исламской солидарности. Наши девочки взошли на пьедестал почёта чепионками. Соревнования в Иордании стали отличной подготовкой к предстоящей Исламиаде в Баку.

— Каково ваше общее впечатление о состоянии тяжелой атлетики в Азербайджане?

— Необходимо многое доработать. Я не очень осведомлена о мужской сборной,  но вижу, что они выбрали правильное направление. Сейчас растет новое поколение атлетов и внимание необходимо уделять именно им. Федерация в этой области проводит большую работу. Я стараюсь своей деятельностью их работу поддерживать.

— Каковы цели женской сборной на ближайший период?

— Моя задача как тренера - построить дружный коллектив. Уже сейчас заметно, что я потихоньку к этому иду. Хочу улучшить технику наших спортсменов, потому что это очень важный нюанс, если вы хотите высоких результатов. Самая главная моя цель сейчас – это получение лицензии на Юношеские Олимпийские Игры в Аргентине, а затем первенство Европы и мира. Одним словом, я хочу взращивать чемпионов в Азербайджане».

Ф. Р.

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