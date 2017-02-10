Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал рейтинг борцов греко-римского стиля по состоянию на начало февраля этого года.

Как сообщает Sportbox.az, в первой десятке мирового рейтинга семь борцов из Азербайджана.

Лучший результат у Расула Чунаева (66 кг) и Гасана Алиева (71 кг), которые третьи в мировом табели о рангах. Бронзовый призер Рио Сабах Шариати – четвертый.

В весовой категории до 59 кг Ровшан Байрамов располагается на 6-ой позиции, Эльвин Мурсалиев (75 кг) и Рафик Гусейнов (80 кг) – седьмые, Ислам Аббасов (85 кг) – восьмой.

Теймур Максутов