Чемпионат Азербайджана по волейболу, который переживает не самые лучшие дни, может прекратить существование.

Как передает Sportbox.az со ссылкой на «Р-спорт», со следующего сезона «Азеррейл» и «Телеком» могут перейти в российскую Суперлигу. Об этом сообщил куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев: «Мы ведем предварительные переговоры с двумя командами из Азербайджана и швейцарским «Волеро» по поводу их участия в суперлиге в следующем сезоне. Вопрос пока прорабатывается, так как много деталей, касающихся календаря и участия команд в еврокубках. Но хотелось бы видеть «Телеком», «Азеррейл» и «Волеро» в числе участников следующего сезона.

Стоит отметить, что в сезоне 2016-2017 в азербайджанской Суперлиге выступают всего лишь 5 команд, одна из которых представляет Грузию.

Мурад Ахундов