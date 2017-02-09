Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал рейтинг борцов женщин по состоянию на начало февраля этого года.

Как сообщает Sportbox.az, в первой десятке мирового рейтинга три борца из Азербайджана. Лидер сборной Мария Стадник (48 кг) по-прежнему располагается на второй позиции.

В весовой категории до 53 кг бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Наталья Синишин сохранила за собой четвертое место.

В весе до 58 кг Юлия Раткевич опустилась с шестого на седьмое место. Среди остальных борцов стоит отметить прогресс Элис Моноловой (69 кг), которая лишь недавно начала выступать среди взрослых. В мировом табеле о рангах она располагается на 12 месте.

Теймур Максутов