Сегодня Операционный комитет Игр исламской солидарности «Баку-2017» в рамках программы «Grassroots» с целью проведения презентации, собрал спортсменов и звездных послов игр.

Как сообщает Sportbox.az, на мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор «Баку-2017» Азад Рагимов, а также корпоративный директор «Баку-2017» Эльчин Сафаров.

На мероприятии было отмечено, что представление общественности спортсменов и звездных послов Игр исламской солидарности, знаковое событие.

В свою очередь, Эльчин Сафаров предоставил информацию о программе «Grassroots», которая впервые будет применена в Азербайджане. «Звездные послы, а также спортсмены сыграют важную роль в популяризации спорта, а также привлечения еще большего внимания к Играм Исламской солидарности».

Отметим, что звездные послы и спортсмены будет вести активную деятельность для пропаганды Игр исламской солидарности в Баку.

После этого были представлены звездные послы «Баку-2017». Ими стали певица Тунзаля Агаева, актеры Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов, телеведущий Гаджи Нуран, исполнитель мугама Миралям Миралямов.

Что касается спортсменов-послов, то ими стали Расул Чунаев (борец греко-римского стиля) Рустам Оруджев (дзюдо), Рафаэль Агаев (каратэ), Гаджи Алиев (борьба), Ильхам Закиев (парадзюдо), Радик Исаев (таэквондо), Камран Шахсуварлы (бокс), Фарида Азизова (таэквондо), Илаха Гасымова (каратэ), Руслан Абышов (футбол), Лейла Джавадова (бокс), Эльмар Гасымов (дзюдо), Назим Бабаев (легкая атлетика), Айнур Рзаева (бокс).

На мероприятии также был продемонстрирован видеоролик о звездных послах из других стран. В частности, было показано обращение представителя королевской семьи Дубая, чемпионата мира и Азии по стрельбе, посла 4-х Игр исламской солидарности Шейха Саид бин Мактум бин Рашид аль Мактума.

Фарида Расулова