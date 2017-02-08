23-25 июня в Баку пройдет 8-я гонка сезона Формула 1 Гран-при Азербайджана.

Как передает Sportbox.az со ссылкой на f1i.com, в этом году в Азербайджане увеличиться число иностранных болельщиков, чем в прошлом году. Это связано, в первую очередь с тем, что в прошлом году бакинский гран-при совпал с гонкой «Ле-Ман 24», которая является одним из важных соревнований в мире автомобильного спорта.

Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов также выразил уверенность в том, что Гран-при Азербайджана в 2017 году привлечет больше внимания со стороны болельщиков и СМИ: «В этом году мы сделаем гонку лучше, что привлечет внимание болельщиков и представителей иностранных СМИ. Многие в прошлом году впервые приехали в Азербайджан, чтобы посмотреть гонку. Тот факт, что Гран-при Азербайджана и «Ле-Ман 24» не будут совпадать, нас очень радует. «Ле-Ман 24» очень важное спортивное мероприятие. Многим журналистам пришлось выбирать между двумя гонками в 2016 году. Еще мы очень рады, что между Гран-при Канады и Гран-при Азербайджана будет двухнедельный перерыв. Это даст нам возможность лучше подготовиться, а также работать с комиссарами Формулы 1».

Мурад Ахундов