Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-2016 Расул Чунаев высказал мнение о своем избрании звездным послом Игр Исламской солидарности, а также поделился мыслями об этой миссии.

Как сообщает Sportbox.az, Расул Чунаев отметил, что они заслужили уважение как спортсмены, и теперь постараются оправдать это доверие, как послы.

«Что касается моего участия на Играх, то это зависит от решения тренеров сборной. На это время у нас запланировано участие в Кубке мира, и уже главный тренер будет решать, какому спортсмену, где выступать. Слава Богу, у нас в каждой весовой категории по несколько сильных борцов.

Сборная сейчас в отличной форме. Думаю, что мы можем завоевать все золотые медали Исламиады».

Исламские игры – это символ исламской солидарности. Вместе с тем, отношение к странам исламского мира в последнее время неоднозначное. Как считает Расул Чунаев, Исламиада несет в себе месседж для мировых держав о том, что исламские страны тоже за мир.

«Политика не должна вмешиваться в спорт. Мы - спортсмены, и наше противостояние распространяется только на борцовский ковер. А после соревнований мы можем и дружить, и сотрудничать.

Конечно же, определенное негативное отношение порой чувствуется, но Исламские игры продемонстрируют насколько наши страны солидарны, и покажут всем, что мы тоже за мир».

Фарида Расулова