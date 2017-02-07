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Азербайджан готовится к смотру европейского триатлона в Риме 07.02.2017 13:50

17-18 февраля в Риме пройдет Генеральная Ассамблея Европейского Союза триатлона (ETU), которая будет носить отчетно-выборный характер.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, в ходе форума, среди прочих вопросов, будет обсуждаться стратегия развития этого вида спорта, календарный план, а также состоятся выборы главы организации, руководящего состава и членов комиссий. В работе форума примет участие президент национальной Федерации Азер Магеррамов и Джавад Ахундзаде. А в числе почетных гостей мероприятие планирует посетить президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах.

Рим в качестве проведения Генеральной ассамблеи выбрал не случайно, так как именно здесь находится штаб-квартира ETU. Любопытно, что несколькими месяцами ранее в Мадриде прошла Конференция Международного Союза триатлона (ITU), в ходе которой глава организации Марисоль Касадо сохранила свой пост на безальтернативной основе. Вот и у нынешнего главы ETU Ренато Бертранди в ходе выборов оппонентов не будет, так как его кандидатура является единственной. А значит, можно говорить о том, что он продлит свои полномочия.

Вместе с тем, в ходе Генеральной ассамблеи также пройдут выборы вице-президентов организации, глав и членов различных комиссий. А успехи азербайджанского триатлона на международной арене находят свое продолжение в административной сфере. В частности, глава национальной Федерации Азер Магеррамов входит в Комиссию ETU по маркетингу, коммуникациям, связи со СМИ и развитию триатлона.

Следует отметить, что предстоящий форум обещает стать настоящим событием в мире не только европейского, но и мирового триатлона. Достаточно упомянуть о том, что именно в Старом Свете выступают сильнейшие атлеты, а результаты крупных стартов, среди которых и Олимпиада, это только подтверждают. К тому же сейчас триатлон намерен расширить свое представительство на Летних Играх-2020 в Токио и уже сейчас прорабатывается идея возможного включения в программу Токио смешанной эстафеты. Так что этот вид спорта находится в зоне пристального внимания МОК и тот факт, что его руководство во главе с Томасом Бахом планирует посетить Генеральную Ассамблею – говорит о многом. Также в римском форуме примет участие и глава ITU, член Исполкома МОК Марисоль Касадо.

И можно не сомневаться, что принятые в Италии решения, существенно повлияют на будущее не только европейского, но и мирового триатлона.

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