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Патрик Хики ушел с поста президента НОК Ирландии 07.02.2017 17:20

Подозреваемый в махинациях с билетами Рио-2016 бывший глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хики ушел с поста президента НОК Ирландии.

Как сообщает Sportbox.az, Хики занимал эту должность с 1989 года. Официально об уходе будет объявлено 9 февраля на внеочередной генеральной ассамблее организации.

По словам Хики, он планировал уйти с поста президента НОК Ирландии еще до своего ареста из-за подозрений в махинациях с билетами.

Напомним, что чиновник был арестован 17 августа в Рио-де-Жанейро. Ассоциация национальных олимпийских комитетов заплатила за него залог. Благодаря залогу, Хики был отпущен из Бразилии в Ирландию для прохождения лечения.

Именно Патрику Хики принадлежит идея проведения Европейских игр, первые из которых в 2015 году прошли в Баку.

Теймур Максутов

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