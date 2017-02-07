19 марта поступят в продажу билеты на игры Исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Как сообщает Sportbox.az, цены на билеты будут начинаться от двух манатов.

В целом, во время игр, в продажу должны поступить порядка 500 000 билетов на соревнования по 20 видам спорта. Билеты можно приобрести онлайн на сайте baku2017.com, или же в 12 точках по городу. В частности, пункты продажи будут организованы в «Парк Бульваре», «28 Молл» и «Гянджлик Молл». Кроме того, во время игр точки продаж будут открытии и на самих спортивных объектах.

Министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор «Баку-2017» Азад Рагимов отметил, что будут созданы все условия, чтобы население могло насладиться этими играми. «Для нас очень важно, чтобы население могло беспрепятственно приобрести билеты по доступным ценам».

В целом, цена на билеты будет варьироваться от 2 до 5 манатов. Дети до 16 лет смогут наблюдать за соревнованиями на 13 аренах бесплатно.

Цена на билеты на Церемонию открытия, которая пройдет на Олимпийском стадионе составят от 20 до 200 манатов, а на Церемонию закрытия от 10 до 100.

Теймур Максутов