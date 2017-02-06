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BP стала партнером Игр исламской солидарности 2017 06.02.2017 16:46

Операционный комитет Игр исламской солидарности «Баку-2017» подписал сегодня с соглашение о партнерстве с компанией BP.

Как сообщает Sportbox.az, партнерство является частью обязательств BP по поддержке развития спорта в Азербайджане и основано на успешном опыте и сотрудничестве BP на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 и Европейских играх Баку-2015.

Партнерство основано на успешном сотрудничестве компании с Национальным Олимпийским и Национальным Паралимпийским комитетами Азербайджана. Соглашение о партнерстве подписали министр молодежи и спорта, исполнительный директор Операционного комитета Игр исламской солидарности «Баку-2017» Азад Рагимов и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел.

Напомним, что игры состоятся в Баку с 12 по 22 мая 2017 года.

Теймур Максутов

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