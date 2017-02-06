Конец 2016 года для мира автоспорта ознаменовался неожиданным известием: новоявленный чемпион Формулы-1 Нико Росберг объявил о завершении карьеры.

Оставив массу открытых вопросов и неоднозначных впечатлений, немец добровольно покинул гоночный Олимп, к которому шёл долгие 11 лет.

Подобный уход на пике славы среди пилотов Формулы-1 встречался и прежде. Каждый из спортсменов уходивших на «пенсию» объяснял это по своему, но, так или иначе, за руль гоночных болидов они больше не садились.

Sportbox.az решил вспомнить триумфальные эпилоги самых ярких гоночных историй, и начнём мы, пожалуй, с вышеупомянутого немецкого пилота Mercedes, которого азербайджанская аудитория запомнит как первого победителя бакинского гран-при Формулы-1.

Нико Росберг (Германия)

Чемпион мира 2016 года

Возраст на момент завершения карьеры: 31 год

Извечное противоборство Росберга с его напарником по команде – Льюсом Хэмилтоном, уже давно стало притчей во языцех. Неизменно уступая своему британскому оппоненту, Нико не оставлял усилий для достижения заветной цели, и в 2016-м году его упорство завершилось-таки триумфом.

Неудачный старт сезона для Хэмильтона помог старательному и стабильному Росбергу стать чемпионом даже не смотря на меньшее количество выигранных им гонок и добытых поул-позиций.

Нико Росберг обставил звёздного соперника и выиграл чемпионат с преимуществом в 5 баллов, но, судя по всему, решил продолжить удивлять и внезапно объявил о завершении карьеры.





Немецкий автогонщик, вписавший своё имя в историю Формулы-1, аргументировал данное решение обыкновенной потерей мотивации, и ушёл на, по его собственному мнению, заслуженный покой со сбывшейся мечтой детства за пазухой.

Майк Хоторн (Великобритания)

Чемпион мира 1958 года

Возраст на момент завершения карьеры: 29 лет

Сыну владельца автомобильного бизнеса Майку Хоторну самой судьбой было предначертано связать свою жизнь с автоспортом. Дебютировав в 1953-м году в составе молодой команды «Купер», успешный британец попал в поле зрения знаменитого Энцо Феррари, который лично пригласил его на тесты в Модену.

На этапе во французском Реймсе сезона 1953 года Хоторн совершил настоящий прорыв, одержав свою первую в карьере победу в официальных Гран-при. Эта выигранная гонка имела особую ценность ещё и потому, что после упорнейшей борьбы на протяжении всего заезда британец на самой финишной прямой опередил самого Хуана Мануэля Фахио – аргентинскую звезду «Мазерати» в частности и всего автоспорта в целом.

Победа, одержанная Хоторном во Франции, стала знаковой для Британии: во-первых, это был первый триумф британских гонщиков в Формуле-1, а во вторых, молодой и талантливый Майк приобрёл статус символа «новой волны», то есть первого чемпиона послевоенного времени.

Однако путь 29-летнего самородка не был безоблачен. Через несколько месяцев после выигранного Майком этапа, в автокатастрофе погибает его отец. Гонщик, потрясённый безвременной кончиной отца, поговаривает об окончании карьеры, но так и не решается бросить дело всей жизни и продолжает погоню за заветным титулом.

В 58-м году на трассе в Реймсе Майк вновь повторяет свой триумф пятилетней давности, однако на этот раз упорной борьбы с аргентинским гоночным светилом не наблюдалось, и британец обогнал соперника чуть ли не на один круг. Говорят, для того, чтобы отставание Хуана Мануэля не было столь ощутимым, уже на самом финише Хоторн немного притормозил в знак почтения к великому Фахио.





Радость от уверенной победы в этом заезде омрачает смерть Луиджи Муссо, а месяцем позже Хоторн и вовсе чуть было досрочно не покидает гонки навсегда из-за того, что во время этапа в Нюрбургринге насмерть разбивается его близкий друг - Питер Коллинз. Ту гонку британский пилот так не окончил – остановившись он выбежал на место аварии, но спасти Коллинза не удалось.

После трагедии Хоторн едва находит в себе силы продолжить борьбу за титул и в каждом своём интервью упоминает о том, что слишком дорога цена, которую пилоты платят за гонки.

К заключительному Гран-при сезона в Марокко Майк подошёл абсолютным фаворитом, и, обойдя в борьбе за 1-е место многократного вице-чемпиона Стирлинга Мосса, выигрывает этап с 42 очками из 49 возможных и становится чемпионом Формулы-1.

Как и ожидалось, 29-летний британец сразу же уходит из автоспорта, аргументируя это отсутствием желания снова рисковать жизнью. Но судьба играет с Майком злую шутку и смерть всё равно находит его именно за рулём.

Хоторн разбился на своём дорожном автомобиле в январе 1959 года – через пару месяцев после награждения, причём недалеко от того места, где четырьмя годами ранее погиб его отец.

Первый британский чемпион Формулы-1 Майк Хотторн должен был вскоре жениться.

Джеки Стюарт (Великобритания)

Чемпион мира 1969, 1971, 1973.

Возраст на момент завершения карьеры: 34 года

Этот гонщик, удостоенный за свои достижения рыцарского звания, является одной из самых ярких фигур автоспорта. И по сегодняшний день, давно отошедший от непосредственно гоночных дел сэр Джеки Стюарт, продолжает оставаться авторитетом для огромного количества автолюбителей по всему миру.

Биография Стюарта как бы сама за себя рассказывает нам о том, что этому шотландскому пареньку было суждено стать известным гонщиком. Родители Джеки были владельцами крупной автомастерской и гаражами в Милтоне, где он делает свои первые шаги в любительских гонках, а затем и в Формуле-3.

На одном из тестовых заездов Стюарт становится объектом для пересудов, так как внезапно обгоняет не абы кого, а вице-чемпиона Формулы-1, очень знаменитого и опытного на тот момент Брюса Макларена. После этого успеха на Стюарта тут же один за другим посыпались лестные предложения и контракты от ведущих команд. Надо сразу оговориться, что в последствии этот интерес Джеки полностью оправдал, сначала став победителем сезона 1964-го года в Формуле-3, а затем покорив заезд Формулы-1 на Гран-при в Монце.

В 1969 году Джеки в составе команды «Матра» впервые стал чемпионом мира, а в 1971-м повторил этот успех во второй раз.

1973 год в карьере Стюарта стал самым удачным и одновременно самым тяжёлым. Лидируя на протяжении всего гоночного сезона, Джеки досрочно выиграл третий чемпионский титул, однако на свою сотую гонку в Уоткенс-Глени, которую шотландец назвал последней в своей профессиональной деятельности, он так и не вышел. Причиной тому стало сильное потрясение: во время тренировочного заезда на Гран-при США погибает его партнёр по команде и близкий друг - Франц Север.

В свете описанных событий, надо отметить, что Стюарт, несмотря на свою титулованность навряд ли стал бы столь знаковой фигурой в мире автоспорта, если бы не его стремление улучшить гонки, сделать их более безопасными для пилотов и, таким образом, сократить количество трагедий на трассах, которых в период расцвета его карьеры было великое множество.

Джеки неоднократно заявлял, что устал хоронить своих коллег и с этим надо что-то делать – например, улучшить дорожное покрытие, ввести индивидуальные средства защиты для пилотов, расширить гоночные трассы и поставить на них дополнительные отбойники.

Не все понимали шотландца, считая, что он хочет отнять у Формулы-1 тот экстрим и напряжение, которым она так привлекает к себе огромное количество зрителей, а его неуёмное желание обезопасить гонщиков скидывали на банальную трусость. Лишь спустя годы и, как это не страшно признавать, десятки гибелей автогонщиков, общественность оценила всю пользу и целесообразность требований Джеки. Варианты по улучшению мер безопасности озвученные Стюартом, стали отправной точкой, позволив в последствии существенно сократить количество аварий, а следовательно и смертей пилотов.

Трехкратный чемпион мира, а ныне преуспевающий менеджер и комментатор Джеки Стюарт, принял участие в 99 гонках, одержав победу в 27-ми из них, и по праву стал не только национальным героем Шотландии, но и одним из самых ярких персонажей Формулы-1 за всю её историю.

Ален Прост (Франция)

Чемпион мира 1985, 1986, 1989, 1993.

Возраст на момент завершения карьеры: 38 лет

Живую легенду Формулы-1 часто вспоминают в свете его многолетнего противостояния с незабвенным Айртоном Сенной, и это вполне справедливо, учитывая то, что самые яркие моменты карьеры Проста, действительно, пришлись на тот период.

Головокружительный взлёт Проста в F1 начался в 1980-ом году, однако первый свой титул чемпиона мира он завоевал лишь в 1985-ом. «Профессор», как его прозвали болельщики за очень аккуратное, почти академическое вождение, в том же году получил Орден Почётного легиона за спортивные достижения.

В 1986 году Прост защитил свой чемпионский титул, став вторым после Джека Брэбема пилотом, которому удалось это сделать.

Самая острая фаза вышеупомянутого противостояния Прост – Сенна началась в 1988-ом, когда бразилец пришёл в «Макларен». Несмотря на то, что на двоих эта пара гонщиков тогда одержала рекордные 15 побед, постоянные склоки между ними стали объектом пристального внимания прессы и спортивной общественности.

Прост часто заявлял, что Айртон - любимчик руководства, и ему сложно находиться в команде с таким неравноценным отношением к пилотам.

В 1988-м Ален проигрывает Сенне битву за чемпионскую гонку, но уже в следующем году берёт уверенный реванш и доводит количество своих титулов в Формуле-1 до трёх.

Дальнейшее пребывание двух великих гонщиков в одной команде оказалось совершенно невозможным – перепалки всё учащались, а пути для решения конфликта так и не находились. Прост, чувствуя себя лишним в команде «Макларена» из-за явного предпочтения, которое там отдавалось Айртону, недолго думая, ушёл в Ferrari, хотя итальянцы на тот момент не числились в списке лидеров и имели за спиной множество технических проблем.

Приход Проста поднял некий боевой дух команды и увеличил её престиж, однако внутренние и внешние проблемы продолжали расти.

В 1991-ом Просту, не выигрывавшему за тот сезон ни одной гонки, пришлось покинуть Ferrari из-за разгоревшегося скандала. Команда не успела подготовить новый болид и француз продолжил ездить на старой модели, которую в одном из своих интервью он гневно обозвал «грузовиком».

Сам Прост это отрицает:

«Кто-нибудь лично слышал это интервью? Попробуйте найти хоть кого-то, кто его слышал. Просто, когда мы хотели начать судебное разбирательство, мы попросили у команды запись, но они ее так и не нашли. Забавно, да?».

Так или иначе, но француз покинул Scuderia и не стал подписывать контракт ни с какой другой командой, предпочтя уйти в академический отпуск.

Большинство болельщиков посчитало это фактическим прощанием Проста с миром больших гонок, но в 1993 году Алэн возвращается в лучших традициях исторических камбэков. В составе Canon Williams Renault, обойдя Сенну и Шумахера, он завоёвывает свой четвертый титул, после которого объявляет о завершении карьеры.

К слову, Алэн Прост, покинувший гоночный мир непобеждённым, одобрил неожиданный уход Росберга после завоёванного чемпионства:

«Когда я впервые услышал эту новость, то подумал, что оно к лучшему, ведь уходить чемпионом далеко неплохо. Я знаю это чувство, тем не менее такое решение непросто принять. Кто-то будет недоумевать, почему он решил уйти на вершине успеха, другие усомнятся в его мотивации. Мне кажется, это довольно мужественное решение, от которого его титул в будущем приобретет еще большую ценность».

Фарида Расулова