Президент технического комитета по мужской спортивной гимнастике Международной Федерации гимнастики Стив Батчер рассказал о судейских курсах, которые сегодня стартовали в Баку.

«Азербайджанская Федерация гимнастики является одной из самых активных в истории, - сказал Батчер Sportbox.az. – Эти курсы являются очень важными для судей спортивной гимнастики. Хочу отметить замечательную организацию данного мероприятия. Это мой первый визит в Баку. Это замечательный город, замечательная страна. Я хочу сказать, что вы полностью заслужили организацию этих курсов, а также чемпионата Европы по спортивной гимнастике в 2020 году. Очень хочу приехать сюда еще раз».

Батчер также коснулся темы развития спортивной гимнастики в Азербайджане: «Не хочу выделять отдельных спортсменов, но гимнастика в вашей стране развивается высокими темпами. Я думаю, что у Азербайджана есть огромные шансы выиграть медали не только на чемпионатах мира, но и на Олимпийских Играх в Токио».

Мурад Ахундов