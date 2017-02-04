Исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов в интервью порталу «Москва-Баку» рассказал о Гран-при Азербайджана 2017, который пройдет 23-25 июня.

Sportbox.az представляет вашему вниманию это интервью.

- Как идет подготовка к Гран-при Азербайджана Формулы 1? Чем нынешний этап будет отличаться от предыдущего?

- Подготовка ко второму этапу Формулы 1 в Баку идет в полную мощность. С технической точки зрения трасса остается без изменений. В этом году нам не нужно закупать оборудование, все, что необходимо для гонок, у нас уже есть. Учитывая, что в Баку проводится уличная трасса, многие расположенные на ней объекты по окончании гонок в прошлом году были демонтированы. Их установку мы начнем с февраля, чтобы успеть поставить большую часть до начала Исламских Игр, которые стартуют в мае. Не хотелось бы устраивать в городе большую стройку во время очередного спортивного фестиваля.

Хочу отметить, что ожидаются небольшие изменения в развлекательной программе Гран-при Азербайджана. Гостей Формулы 1 будут ждать концерты, фейерверки, а также новые развлечения.

- Организаторы Формулы 1 изменили ряд правил, в том числе, технические требования к болидам. О каких инновациях идет речь и может ли это привести к каким-либо изменениям на бакинской трассе?

- Изменились некоторые технические параметры болид, которые, как ожидаются, сделают их сильнее. К примеру, увеличивается ширина шин, меняются спойлеры, то есть аэродинамические элементы болид, которые теперь будут проходить круг на трассе за меньшее время. Я думаю, новые технические требования к болидам не приведут к изменениям на бакинской трассе.

- Как вы думаете, это прибавит зрелищности гонкам?

- Скорее всего, да, а оценим мы это уже на первых гонках Гран-при, увидев разницу в квалификациях. Я думаю, стоит ожидать повышения конкуренции среди команд. Разработчики моторов «Мерседес» наверняка чем-то удивят болельщиков, также интересно, что будет делать «Ред булл», который всегда впечатлял своей эффективной аэродинамикой.

- Какова тенденция продажи билетов на второй этап бакинской Формулы 1 по сравнению с прошлым годом? Известно ли, из каких стран больше всего поступило запросов?

- В декабре 2016 года была объявлена продажа билетов на гонку со скидкой до 30%, которая действовала до конца января этого года. Введены также несколько новых категорий билетов. Если раньше продавались единые билеты на три дня соревнований, то с февраля начинается продажа одно- и двухдневных билетов, зрители также могут приобрести возможность попасть в зону свободного размещения.

Что касается количества реализованных билетов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы значительно увеличили продажи, что нас очень радует. Огромное количество билетов покупается из-за рубежа. Так, известно, что на данный момент билеты куплены из 42 стран мира, охват довольно широкий, включая такие страны как Австралия, Китай, Япония, Аргентина, Вьетнам и другие. В свою очередь, на сегодняшний день больше всего билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 приобретено из России, на втором месте идет Великобритания, а на третьем – Азербайджан. Мы рады, что Гран-при в Баку набирает популярность, в принципе в этом и состояла наша задача – рассказать о нашей гонке всему миру и привлечь внимание к Азербайджану как можно больше зрителей. Последние тенденции показывают, что иностранцы проявляют интерес к бакинской гонке, а это означает, что мы на правильном пути.

- В мае в Баку пройдут Игры исламской солидарности. Не отразится ли проведение этого масштабного соревнования на графике подготовки к гонкам Гран-при?

- Думаю, нет. Мы успеваем следовать графику, у нас достаточно времени для подготовки ко второму этапу Гран-при. Игры исламской солидарности закончатся больше, чем за месяц до того, как начнется Гран-при Азербайджан. Скоро мы приступим к возведению необходимых установок, затем заморозим работу во время Игр исламской солидарности, а после их окончания завершим некоторые наши доработки. У нас все по плану, так что по поводу сроков совсем не переживаем.

- Совсем недавно Формула 1 сменила владельца. Генеральный промоутер Берни Экклстоун оставил свой пост, а на его место был назначен Чейз Керри. Это может привести к каким-то изменениям в бакинском Гран-при?

- С одной стороны, у нас десятилетний контракт с Формулой 1 с возможностью пересмотра контракта через пять лет, что будет возможно обеими сторонами - как организаторами гонок, так и нашей операционной компанией. Так что, еще четыре гонки у нас гарантированы, поэтому с этой точки зрения никаких изменений не ожидается. С другой стороны, были налажены определенные личностные отношения, которые с новым руководством Формулы 1 нужно устанавливать с нуля. Но мы уже познакомились с новыми владельцами и думаем, что все будет отлично. Будем ждать их на бакинском этапе Формулы 1.

- В этом году Баку принимает несколько важных спортивных соревнований. Как вы думаете, насколько это отразится на развитии туризма в стране?

- Прошлый год стал знаковым в сфере туризма. Не знаю, насколько сильно на это оказало проведение Формулы 1 в Баку, но мы действительно увидели эффективную тенденцию – количество туристов в стране значительно увеличилось. Учитывая ту информацию, которую мы получаем сегодня с продажи билетов, то можно утверждать, что желающих посетить гонку в Баку все больше и больше и нас это очень радует».

Подготовил Мурад Ахундов