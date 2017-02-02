Операционная компания Baku City Circuit (BCC) объявила о начале продажи одно- и двухдневных билетов на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1, которые можно будет приобрести онлайн на интернет-сайте www.bakucitycircuit.com.

Как сообщает Sportbox.az, второй по счету гоночный уик-энд Формулы 1 пройдет по улицам столицы Азербайджана 23-25 июня 2017 года.

Новые категории билетов запускаются вслед за завершением 31 января ранней продажи билетов, в рамках которой 4-дневные билеты на самую скоростную гонку Ф1 предлагались со скидкой до 30%. Гран При Азербайджана обещает стать поистине международным событием, так как болельщики из более 40 стран мира, включая Австралию и Китай, воспользовались выгодным предложением и приобрели билеты на бакинский этап. Список международных покупателей возглавили такие страны, как Россия и Великобритания.

Одно- и двухдневные билеты предлагаются исключительно на места в трибунах (за исключением главной трибуны Абшерон) и обеспечат зрителям доступ к развлекательной зоне с широким спектром развлечений, а также ночным концертам международных звезд, которые выступят вживую с музыкальными представлениями на главной сцене трека.

Однодневные билеты на трибуны стоят от AZN70 до AZN125, тогда как цены на двухдневные билеты варьируются между AZN180 и AZN440 (цена в долларах США будет определяться по валютному курсу на день покупки).

Билеты на 4 дня гоночного уик-энда в настоящее время предлагаются по номинальной цене и варьируются от AZN200 до AZN690, включая в себя не только трехдневный доступ на гонку, но также возможность принять участие в сопроводительных развлекательных мероприятиях и в специально-организованной прогулке по пит-лейну в четверг, 22 июня.

В дополнении к четырехдневным билеты, предлагаются специальные льготные билеты для детей в возрасте от 2-х до 15-ти лет включительно на трибуны «Хазар» и «Бульвар», а также, билеты в зоны свободного размещения, которые позволят наблюдать за гонкой с любого места на различных стоячих зонах и подиумах.

Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов, комментируя начало нового этапа в продаже билетов, сказал следующее: "Мы очень рады результатами ранней продажи билетов, которые свидетельствуют о большом интересе ко второму гоночному уик-энду в Баку как со стороны национальной, так и международной аудитории. Теперь, мы приступаем к следующему этапу билетной программы, предоставляя болельщикам еще больше возможностей, чтобы насладиться этой удивительной гонкой, которая пройдет через множество потрясающих мест нашей столицы, расположенных на различных поворотах и скоростной прямой трассы. Собираетесь ли вы приехать на один, два или четыре дня, убедитесь что вы не упустили шанса воочию наблюдать за Гран При Азербайджана Формулы 1 этим летом!"

В то время как до очередного бакинского этапа Ф1 осталось меньше, чем 5 месяцев, компания Baku City Circuit обращается к болельщикам Ф1 по всему миру с призывом посетить официальный сайт www.bakucitycircuit.com и приобрести билеты на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1!

Подготовил Теймур Максутов