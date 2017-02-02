Сегодня в офисе Baku City Circuit прошло мероприятие, посвященное открытию академии волонтеров.

Как сообщает Sportbox.az, после официальной части мероприятия министр Молодежи и Спорта Азад Рагимов ответил на вопросы журналистов, где коснулся темы развлекательных событий во время Гран-при Азербайджана: «В прошлом году знаменитые певцы дали концерт во время Гран-при.

В этом году мы пока не договорились с артистами, но, могу заверить, что любителей автогонок ждет интересная развлекательная программа. Что касается суммы гонораров, то эту информацию не могу огласить, т.к. это является коммерческой тайной. Суммы гонораров меняются. Например, кто-то приезжает за 30 тысяч, а кто-то за 300. На церемонии открытия Первых Европейских Игр знаменитая Леди Гага пела за миллион, но сейчас расходов будет меньше».

Министр также отметил, что все нужное оборудование уже куплено в прошлом году и расходы на Гран-при Азербайджана не будут высокими: «В прошлом году мы купили оборудование, т.к. Формула 1 в нашей стране проходила впервые. Но сейчас у нас есть все нужное, чтобы вновь привести бакинскую трассу в готовность. Расходы по сравнению с прошлым годом будут намного меньше».

Стоит напомнить, что Гран-при Азербайджана пройдет 23-25 июня 2017 года.

Мурад Ахундов