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Бакинский медиа-центр будет вести трансляцию IV Исламских игр солидарности 02.02.2017 17:33

Операционный комитет IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» с целью обеспечения основных услуг телевизионного вещания во время игр подписал соглашение с Бакинским медиа-центром.

Как сообщает Sportbox.az, исламский мир получит возможность наблюдать за трансляциями с Исламских игр посредством телевидения, а также интернета.

На Исламских играх, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая, примут участие спортсмены из 50 стран, которые будут соревноваться в 20 видах спорта. Согласно соглашению Бакинский медиа-центр проведет более 80 часов вещания игр. Во время спортивного мероприятия будут продемонстрированы три видеоролика по пять минут, отражающих красоты Исламского мира, Азербайджана и Баку.

Бакинский медиа-центр будет вещать в прямом эфире церемонию открытия и закрытия, футбольные матчи и другие трансляции. Также будет подготавливаться она передача в день длительностью в 54 минуты, а также 5-минутные новостные передачи.

Теймур Максутов

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