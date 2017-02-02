Сегодня в офисе Baku City Circuit прошло мероприятие, посвященное открытию академии волонтеров.

Как сообщает Sportbox.az, на церемонии открытия участвовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, министр образования Микаил Джаббаров, посол Гран-при Азербайджана Тунзаля Агаева и посол по программе волонтеров Мири Юсиф.

Вступительную речь сказала глава академии волонтеров Ирана Ахмедова: «Академия создана для объединения волонтеров, полезного времяпровождения и управления интересных мероприятий. Эта академия является хорошим шансом для волонтеров».

Далее выступил министр молодежи и спорта: «В первую очередь, хочу поздравить всех с Днем Молодежи. Работа с волонтерами очень важна. Год назад мы основали эту академию и теперь присутствуем на открытии. Операционный комитет BCC предложил очень интересную концепцию академии. Академия объединит свыше 3000 волонтеров, что не может не радовать. Благодарю министра образования Микаила Джаббарова за помощь в работе со студентами».

В свою очередь министр образования Микаил Джаббаров также поздравил всех с Днем Молодежи и выразил благодарность волонтерам, которые помогают в организации крупных мероприятий: «Работа с волонтерами является одним из важных аспектов в организации крупных мероприятий. С созданием академии многие молодые люди получат возможность реализовать себя с лучшей стороны. На Европейских Играх, шахматной Олимпиаде, Исламских Играх, Формула 1 роль волонтеров неоспорима. В этом деле хочу отметить особое внимание Президент Азербайджана Ильхама Алиева, который также высоко ценит роль волонтеров».

Далее гости ознакомились с новой академией и сфотографировались с волонтерами.

Мурад Ахундов