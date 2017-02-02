Сегодня стало известно, что три азербайджанских дзюдоиста Орхан Сафаров, Рустам Оруджев и Эльмар Гасымов получили по 50 тысяч долларов от Международной федерации дзюдо за то, что завершили 2016 год на вершине мирового рейтинга.

Серебряный призер Игр в Рио Рустам Оруджов также отреагировал на подарок от МФД: «Я очень счастлив, что мне удалось возглавить рейтинг по итогам 2016 года, он стал для меня очень успешным, ведь мне удалось взять золото Чемпионата Европы и серебро Олимпийских Игр! Хочется поблагодарить Президента IJF за такой подарок!»

Теймур Максутов