Любители автогонок считают дни до старта нового сезона «Формула 1».

Как и в прошлом году, Гран-при Азербайджана пройдет летом, а именно 23, 24 и 25-е июня. Именно 25-го июня весь мир и узнает победителя 8-й гонки сезона.

Стоит отметить, что в этом году в Баку на верхнюю ступень пьедестала встанет новый гонщик, т.к. прошлогодний победитель Нико Росберг объявил о завершении спортивной карьеры. Но кто? Sportbox.az попытался обратиться к статистике, которая выявила некоторые интересные факты. Дело в том, что за последние 15 лет 8-е гонки сезона больше всех выигрывали немцы – 14 раз (6 раз Михаэль Шумахер, 4 раза Росберг, 2 раза Феттель и по одному разу Хиль и Ральф Шумахер)

Последний раз 25 июня гонка проводилась 11 лет назад в Канаде. Тогда победителем стал испанский пилот Фернандо Алонсо, который был послом первого бакинского Гран-при. Сможет ли Алонсо повторить свой результат?

Кстати, очень интересно, что на 8-х гонках в 2014 и в 2015 году один из претендентов на победу в этом сезоне Льюис Хэмилтон стал вторым. Но бакинская трасса в прошлом году преподнесла ему сюрприз, прервав, так называемую, серебряную серию.

Так кто же победит в Гран-при Азербайджана? Цифры говорят в пользу немцев. Очевидно, что у Себастьяна Феттеля шансов на победу не очень много. Но честь Германии вполне может защитить команда «Мерседес» с Хэмилтоном и Боттасом.

Тем не менее, ответ мы узнаем через несколько месяцев, когда внимание всех любителей автогонок в течение трех дней будет приковано к Баку.

Мурад Ахундов