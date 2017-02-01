USD1.9200
EUR2.0719
RUB0.0319
Brent55.41
WTI52.70
Золото1 208.34
S&P 500 Index2 278.87
Nikkei 22519 141.12
Другие виды

Эльчин Сафаров: «Билеты на Исламские Игры поступят в продажу во время праздника Новруз» 01.02.2017 15:16

Сегодня до старта IV Исламских Игр остается 100 дней.

Как сообщает Sportbox.az, в связи с этим сегодня в Бакинском Кристальном зале прошло мероприятие. Выступивший на мероприятии корпоративный директор Баку-2017 Эльчин Сафаров объявил, что билеты на спортивные соревнования поступят в продажу во время праздника Новруз: «Билеты на Исламские Игры поступят в продажу с праздника Новруз. Всего же планируется продать около 260 тысяч билетов, включая церемонию открытия и закрытия Игр. В зависимости от переговоров со спонсорами, билеты можно будет купить и в общественных местах». 

Также Эльчин Сафаров заявил, что стоимость билетов будет такой же, как и на Европейских Играх: «Скидки на покупку билетов не планируются. Цены будут такими же, как и на Европейских Играх. Поэтому любой желающий спокойно может купить и посмотреть любое соревнование. Отмечу, что билеты будут продаваться только в манатах. Несмотря на это, призываю всех покупать онлайн-билеты». 

Теймур Максутов

187количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Саудовский принц купил билеты на самолет своим 80 соколам - ВИДЕОТонущий отец швырнул дочь на три метра, чтобы спасти ей жизнь - ВИДЕОСтали известны новые подробности убийства отцом 13-летней дочери – ОБНОВЛЕНО – ВИДЕОЭкс-супруг Моники Беллуччи Венсан Кассель закрутил роман с 19-летней моделью – ФОТОПризыв о помощи. Жизнь близнецов в опасности: мальчики мечтают вырасти, но… - ФОТОЧеловеческие судьбы: Что чувствуют те, кому Трамп закрыл въезд в США – ФОТОКушающая ювелирные украшения Мелания Трамп оказалась в центре скандала – ФОТОИран прекращает выдачу виз гражданам США в ответ на указ Дональда ТрампаВ Азербайджане ликвидирована группа террористовПрокурор выступит по делу о смерти сына судьи - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 февраля16:09 Баку в объятиях снега - ФОТОРЕПОРТАЖ16:04 В WhatsApp появится функция обмена координатами15:58 Сотрудников ФСБ обвинили в госизмене в пользу США15:53 Pegas Fly запустит рейсы из «Жуковского» в Баку15:39 В Стамбуле вооруженный пациент взял в заложники сотрудников психбольницы - ФОТО15:33 Главы МИД Азербайджана и Армении, возможно, встретятся в Мюнхене15:28 Проект «Шахдениз-2» имеет принципиальное значение – Минэнерго Грузии15:16 Эльчин Сафаров: «Билеты на Исламские Игры поступят в продажу во время праздника Новруз»15:10 Что мешает развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане и как выправить ситуацию?15:05 До старта Исламских Игр остается 100 дней14:59 Иванович в «Зенит», Хесе – домой. Что запомнилось в последний день зимнего трансферного окна?14:56 Шесть лет без Руфата Мехтиева: лучшие песни певца – ВИДЕО14:51 Дом-музей Самеда Вургуна: короткая, но яркая жизнь, фиалки на могиле и воспоминания родных… – ФОТО14:41 Студент БВШН, президентский стипендиат: «Я очень благодарен моим учителям и семье»14:39 Азербайджан должен поднять вопрос о возвращении переданных армянам в период АДР территорий – Директор Института истории НАНА