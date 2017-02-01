Сегодня до старта IV Исламских Игр остается 100 дней.

Как сообщает Sportbox.az, в связи с этим сегодня в Бакинском Кристальном зале прошло мероприятие. Выступивший на мероприятии корпоративный директор Баку-2017 Эльчин Сафаров объявил, что билеты на спортивные соревнования поступят в продажу во время праздника Новруз: «Билеты на Исламские Игры поступят в продажу с праздника Новруз. Всего же планируется продать около 260 тысяч билетов, включая церемонию открытия и закрытия Игр. В зависимости от переговоров со спонсорами, билеты можно будет купить и в общественных местах».

Также Эльчин Сафаров заявил, что стоимость билетов будет такой же, как и на Европейских Играх: «Скидки на покупку билетов не планируются. Цены будут такими же, как и на Европейских Играх. Поэтому любой желающий спокойно может купить и посмотреть любое соревнование. Отмечу, что билеты будут продаваться только в манатах. Несмотря на это, призываю всех покупать онлайн-билеты».

Теймур Максутов